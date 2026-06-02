أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينطلق في... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T15:33+0000
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليًا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".وأوضح أوشاكوف أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينطلق في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليًا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".
وأشار إلى أن سياسيين من 76 دولة سيحضرون المنتدى هذا العام، وقال: "بالنسبة للممثلين رفيعي المستوى في سان بطرسبورغ، نتوقع هذا العام حضور مسؤولين حكوميين وسياسيين من نحو 76 دولة".
وأوضح أوشاكوف أن رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن، والرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، سيشاركون إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
وأضاف: "المملكة العربية السعودية ستكون الدولة الضيف في نسخة هذا العام، وهو أمر تم الاتفاق عليه منذ عامين. وسيترأس وفدها الرفيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود".
ويُعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الحالي.