أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيبحثون قضايا ثقافية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "سيكون هناك تواصل بين الممثلين الأمريكيين وممثلينا الرسميين والمسؤولين والفنانين. ومن المتوقع مناقشة العديد من قضايا الأجندة الثقافية، الأجندة الثقافية الأمريكية – الروسية".يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، وتعدّ وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
14:24 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 14:49 GMT 02.06.2026)
وأشار أوشاكوف إلى أن وفدا أمريكيا يرأسه رئيس اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة، رودني ميمز كوك الابن، سيحضر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لأول مرة منذ سنوات عديدة.
يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، وتعدّ وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الشريك الإعلامي العام للمنتدى.