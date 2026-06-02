دميترييف: المشاركة الواسعة للدول في منتدى سان بطرسبورغ دليل على فشل العولمة
صرح كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن المشاركة الواسعة للدول في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ترجع إلى أن التعاون السيادي...
ونشر دميترييف عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، أن "أكثر من 130 دولة ستكون ممثلة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، هذا الأسبوع، في وقت يحلّ فيه التعاون السيادي محل العولمة الفاشلة".وسلّط دميترييف الضوء على موضوع العولمة سابقًا، ففي أبريل/ نيسان الماضي، اعتبر أن دول العالم ستتعاون مع بعضها بعضًا بمجرد هزيمة "فيروس العولمة".إذ علق حينها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي زعم فيها أن الولايات المتحدة وروسيا والصين قد "اتحدت لمعارضة أوروبا".يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، وتعدّ وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
04:23 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 04:35 GMT 02.06.2026)
صرح كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن المشاركة الواسعة للدول في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ترجع إلى أن التعاون السيادي أصبح يحل محل العولمة الفاشلة.
ونشر دميترييف عبر حسابه الخاص على منصة "إكس"، أن "أكثر من 130 دولة ستكون ممثلة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، هذا الأسبوع، في وقت يحلّ فيه التعاون السيادي محل العولمة الفاشلة".
وسلّط دميترييف الضوء على موضوع العولمة سابقًا، ففي أبريل/ نيسان الماضي، اعتبر أن دول العالم ستتعاون مع بعضها بعضًا بمجرد هزيمة "فيروس العولمة
".
وكتب ديميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "تخيّلوا روسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى تعمل معًا بمجرد أن يهزم العالم فيروس العولمة".
إذ علق حينها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي زعم فيها أن الولايات المتحدة وروسيا والصين قد "اتحدت لمعارضة أوروبا".
يُذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سينعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، وتعدّ وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، الشريك الإعلامي العام للمنتدى.