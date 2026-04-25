دميترييف: ستتعاون الدول بمجرد أن يهزم العالم "فيروس العولمة"
سبوتنيك عربي
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن دول العالم ستتعاون مع بعضها... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T06:46+0000
وكتب ديميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "تخيلوا روسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى تعمل معًا بمجرد أن يهزم العالم فيروس العولمة".هكذا علق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي زعم فيها أن الولايات المتحدة وروسيا والصين قد "اتحدت لمعارضة أوروبا".وأكد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الدوري الثلاثين لرؤساء حكومتي روسيا والصين، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون في جميع المجالات والاستجابة المناسبة للتحديات الخارجية.
أكد كيريل ديميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن دول العالم ستتعاون مع بعضها بعضا بمجرد هزيمة "فيروس العولمة".
وكتب ديميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "تخيلوا روسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى تعمل معًا بمجرد أن يهزم العالم فيروس العولمة".
هكذا علق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي زعم فيها أن الولايات المتحدة وروسيا والصين قد "اتحدت لمعارضة أوروبا".
13 نوفمبر 2025, 13:34 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدلًا.
وأكد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الدوري الثلاثين لرؤساء حكومتي روسيا والصين، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون في جميع المجالات والاستجابة المناسبة للتحديات الخارجية.