جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260603/جناح-مميز-للسعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113992010.html
جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار الجناح السعودي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اهتمام الزوار، بتميزه وتصميمه العصري الذي اجتذب الزوار في يوم الافتتاح. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T08:38+0000
2026-06-03T08:38+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
السعودية
أخبار السعودية اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1113986362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b899820bb8eb81b9d2d6454878759ea.jpg
ووثقت عدسة "سبوتنيك" جمالية المكان الذي تم تزيينه بشاشات عرض كبيرة تعرض أهم منجزات المملكة.وأكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية "أوبك"، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ مهم للغاية أيضًا".ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1113986362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f84f11f08f305d8dee0e3f1f8ca77f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو

08:38 GMT 03.06.2026
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أثار الجناح السعودي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اهتمام الزوار، بتميزه وتصميمه العصري الذي اجتذب الزوار في يوم الافتتاح.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" جمالية المكان الذي تم تزيينه بشاشات عرض كبيرة تعرض أهم منجزات المملكة.
وأكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.
وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية "أوبك"، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.
وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ مهم للغاية أيضًا".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
06:25 GMT
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.
أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала