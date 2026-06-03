https://sarabic.ae/20260603/جناح-مميز-للسعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113992010.html
جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار الجناح السعودي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اهتمام الزوار، بتميزه وتصميمه العصري الذي اجتذب الزوار في يوم الافتتاح. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T08:38+0000
2026-06-03T08:38+0000
2026-06-03T08:38+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
السعودية
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روسيا
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ووثقت عدسة "سبوتنيك" جمالية المكان الذي تم تزيينه بشاشات عرض كبيرة تعرض أهم منجزات المملكة.وأكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية "أوبك"، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ مهم للغاية أيضًا".ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جناح مميز للسعودية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
أثار الجناح السعودي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اهتمام الزوار، بتميزه وتصميمه العصري الذي اجتذب الزوار في يوم الافتتاح.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" جمالية المكان الذي تم تزيينه بشاشات عرض كبيرة تعرض أهم منجزات المملكة.
وأكد كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن روسيا ستواصل بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية.
وصرح دميترييف للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، قائلاً: "لا شك أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا. لدينا العديد من النجاحات المشتركة، بما في ذلك اتفاقية "أوبك"، التي ساهمت في استقرار الأسعار العالمية والعرض والطلب في أسواق الطاقة".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل بارز.
وتابع دميترييف: "بالطبع، ستواصل روسيا بناء علاقات بناءة مع المملكة العربية السعودية... التطور التدريجي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أمر بالغ الأهمية، ودعمهم لمنتدى سان بطرسبورغ مهم للغاية أيضًا".
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.