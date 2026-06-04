https://sarabic.ae/20260604/مجلس-الأعمال-الروسي-السعودي-هناك-فرص-واعدة-لزيادة-التجارة-الثنائية-إلى-10-مليارات-دولار-1114031258.html
مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الأعمال الروسي السعودي، طارق القحطاني، أن السعودية وروسيا بإمكانهما رفع حجم تبادلهما التجاري في المستقبل القريب إلى 10 مليارات دولار. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T04:35+0000
2026-06-04T04:35+0000
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال القحطاني لوكالة "سبوتنيك":" اليوم، التحويلات المالية هي وحدها التي تعقد العملية (في إشارة إلى عملية التبادل التجاري)، ولكن على الرغم من ذلك، فقد نما حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة مليارات دولار منذ عام 2020".وأشار إلى أنه يمكن تحقيق هذه الزيادة من خلال تجارة الموارد الطبيعية، والتعاون في الإنتاج الصناعي، وقطاع السياحة.وعقد مجلس الأعمال الروسي السعودي، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في مدينة سانت بطرسبورغ ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزةروبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
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https://sarabic.ae/20260603/خبير-دولي-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-تتوج-قرنا-من-العلاقات-مع-روسيا-وتفتح-اَفاقا-جديدة-للشراكة--1114002538.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
04:35 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 05:23 GMT 04.06.2026)
أكد رئيس مجلس الأعمال الروسي السعودي، طارق القحطاني، أن السعودية وروسيا بإمكانهما رفع حجم تبادلهما التجاري في المستقبل القريب إلى 10 مليارات دولار.
وقال القحطاني لوكالة "سبوتنيك":" اليوم، التحويلات المالية هي وحدها التي تعقد العملية (في إشارة إلى عملية التبادل التجاري)، ولكن على الرغم من ذلك، فقد نما حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة مليارات دولار منذ عام 2020".
وتابع: "نأمل أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية في المستقبل إلى عشرة مليارات دولار".
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق هذه الزيادة من خلال تجارة الموارد الطبيعية، والتعاون في الإنتاج الصناعي، وقطاع السياحة.
وعقد مجلس الأعمال الروسي السعودي، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في مدينة سانت بطرسبورغ ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026
، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.