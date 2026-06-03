https://sarabic.ae/20260603/رئيس-مركز-التعاون-الاقتصادي-الروسي-العربي-منتدى-سان-بطرسبورغ-يؤكد-متانة-اقتصاد-روسيا-1114012594.html
رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي: منتدى سان بطرسبورغ يؤكد متانة اقتصاد روسيا
رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي: منتدى سان بطرسبورغ يؤكد متانة اقتصاد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي وممثل الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، الأستاذ مازن حمود، أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T16:06+0000
2026-06-03T16:06+0000
2026-06-03T16:06+0000
روسيا
سانت بطرسبورغ
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114009592_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_8c1b2b03ace63d99a044a30fdfb8a345.jpg
وقال حمود في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى: "نجاح تنظيم الحدث وحجم المشاركة الدولية الواسعة يعكسان حجم الدعم الحكومي الروسي والاستقرار الذي تتمتع به روسيا"، مؤكدًا أن "المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية".وتابع: "خلال الأعوام الماضية قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الروسية، وخلال هذا العام نستعد أيضًا لتوقيع اتفاقيات جديدة، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين."وحول دور الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية في تعزيز التعاون الروسي العربي، أوضح حمود أن "هناك حاجة مستمرة إلى بناء جسور التفاهم بين بيئات الأعمال المختلفة"، وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، فهناك بعض الاختلافات في المفاهيم وآليات العمل بين المستثمر العربي ونظيره الروسي. ومن هنا يأتي دورنا في تقريب وجهات النظر وشرح الفرص المتاحة للمستثمر الروسي الراغب في دخول الأسواق العربية".وأضاف: "نعمل على تعريف المستثمر الروسي بالأنظمة والقوانين الاستثمارية في الدول العربية، بالإضافة للمزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة العربية البينية والحوافز الحكومية التي تقدمها الدول العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية."وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تمثل أنموذجا مهما في هذا المجال، خاصة أنها تشارك هذا العام كشريك استراتيجي للمنتدى، وأردف: "أنا على تواصل مباشر مع المدن الصناعية السعودية، وأستطيع القول إنها تقدم تسهيلات كبيرة وحوافز استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون الروس الراغبون في تأسيس مشاريع صناعية داخل المملكة."نقل التكنولوجيا الروسية إلى العالم العربيوتحدث حمود عن أهمية الاستفادة من الخبرات الروسية في دعم النهضة الصناعية التي تشهدها الكثير من الدول العربية، خصوصًا في منطقة الخليج، إذ قال: "التعاون مع روسيا لا يقتصر على رؤوس الأموال فقط، بل يشمل أيضًا رأس المال البشري ونقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا. هناك خبرات روسية متقدمة يمكن الاستفادة منها في تدريب الكوادر العربية وتوطين التكنولوجيا داخل المنطقة".المدن الصناعية بوابة جديدة للتجارة بين روسيا والعالم العربيوشدد حمود على "الدور المحوري الذي تلعبه المدن والمناطق الصناعية في تعزيز حركة التجارة بين روسيا والدول العربية"، مؤكدا أن "المدن الصناعية أصبحت اليوم أداة مهمة لبناء جسور اقتصادية وتجارية مستدامة، كالمنطقة الاقتصادية الروسية الجاري تطويرها في منطقة قناة السويس المصرية التي ستوفر جميع التسهيلات للمستثمرين الروس، وستتيح الوصول بسهولة إلى الأسواق الأفريقية وأسواق البحر المتوسط، وفي الوقت ذاته تسهل حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية".اتفاقيات جديدة مرتقبة مع تتارستان وموسكووكشف حمود عن مجموعة من الاتفاقيات التي يسعى الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية إلى توقيعها خلال المنتدى، مبينا أنه "يتم العمل حاليا على توقيع اتفاقية تعاون مع أحد أكبر التجمعات الصناعية في جمهورية تتارستان الروسية، وذلك بدعم وتوجيه مباشر من قيادة الجمهورية".وختم حمود حديثه بالتأكيد أن "هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العرب والروس، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي خلال المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20260603/روبوتات-ترحب-بالصحفيين-خلال-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113999680.html
https://sarabic.ae/20260603/رئيسة-اتحاد-المستثمرات-العرب-نستعد-لإعلان-شراكة-عربية-أفريقية-روسية-خلال-قمة-أكتوبر-المقبلة-1114009168.html
https://sarabic.ae/20260603/افتتاح-معرض-صور-بمناسبة-الذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-1114003352.html
https://sarabic.ae/20260603/ريابكوف-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-رغم-دوامة-الضربات-في-الشرق-الأوسط-هناك-أساس-متين-للاتفاق-1114002154.html
سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114009592_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b496cb217cb9813be629f64e3b1ad144.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
روسيا, سانت بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, سانت بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي: منتدى سان بطرسبورغ يؤكد متانة اقتصاد روسيا
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي وممثل الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، الأستاذ مازن حمود، أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أهم المنصات الاقتصادية العالمية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها روسيا والمنطقة.
وقال حمود في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى: "نجاح تنظيم الحدث وحجم المشاركة الدولية الواسعة يعكسان حجم الدعم الحكومي الروسي والاستقرار الذي تتمتع به روسيا"، مؤكدًا أن "المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية".
وأضاف حمود: "رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها روسيا والمنطقة، نجح المنتدى في استقطاب عدد كبير من الشخصيات الدولية البارزة ورجال الأعمال من مختلف الدول، وهذا بحد ذاته رسالة واضحة تعكس حالة الاستقرار والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الروسية لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي العالمي."
وتابع: "خلال الأعوام الماضية قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الروسية، وخلال هذا العام نستعد أيضًا لتوقيع اتفاقيات جديدة، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين."
وإذ أشار إلى أنه "عقد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات عربية ودولية على هامش المنتدى"، أكد "وجود رغبة حقيقية لدى مختلف الأطراف لتعزيز التعاون الاقتصادي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو قيود خارجية".
وحول دور الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية في تعزيز التعاون الروسي العربي، أوضح حمود أن "هناك حاجة مستمرة إلى بناء جسور التفاهم بين بيئات الأعمال المختلفة"، وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، فهناك بعض الاختلافات في المفاهيم وآليات العمل بين المستثمر العربي ونظيره الروسي. ومن هنا يأتي دورنا في تقريب وجهات النظر وشرح الفرص المتاحة للمستثمر الروسي الراغب في دخول الأسواق العربية".
وأضاف: "نعمل على تعريف المستثمر الروسي بالأنظمة والقوانين الاستثمارية في الدول العربية، بالإضافة للمزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة العربية البينية والحوافز الحكومية التي تقدمها الدول العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية."
وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تمثل أنموذجا مهما في هذا المجال
، خاصة أنها تشارك هذا العام كشريك استراتيجي للمنتدى، وأردف: "أنا على تواصل مباشر مع المدن الصناعية السعودية، وأستطيع القول إنها تقدم تسهيلات كبيرة وحوافز استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون الروس الراغبون في تأسيس مشاريع صناعية داخل المملكة."
نقل التكنولوجيا الروسية إلى العالم العربي
وتحدث حمود عن أهمية الاستفادة من الخبرات الروسية في دعم النهضة الصناعية التي تشهدها الكثير من الدول العربية، خصوصًا في منطقة الخليج، إذ قال: "التعاون مع روسيا لا يقتصر على رؤوس الأموال فقط، بل يشمل أيضًا رأس المال البشري ونقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا. هناك خبرات روسية متقدمة يمكن الاستفادة منها في تدريب الكوادر العربية وتوطين التكنولوجيا داخل المنطقة".
المدن الصناعية بوابة جديدة للتجارة بين روسيا والعالم العربي
وشدد حمود على "الدور المحوري الذي تلعبه المدن والمناطق الصناعية في تعزيز حركة التجارة بين روسيا والدول العربية"، مؤكدا أن "المدن الصناعية أصبحت اليوم أداة مهمة لبناء جسور اقتصادية وتجارية مستدامة، كالمنطقة الاقتصادية الروسية الجاري تطويرها في منطقة قناة السويس المصرية
التي ستوفر جميع التسهيلات للمستثمرين الروس، وستتيح الوصول بسهولة إلى الأسواق الأفريقية وأسواق البحر المتوسط، وفي الوقت ذاته تسهل حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية".
وأشار إلى أن "هذه المنطقة ستشكل منصة استراتيجية تربط بين روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من جهة، والأسواق العربية والأفريقية من جهة أخرى".
اتفاقيات جديدة مرتقبة مع تتارستان وموسكو
وكشف حمود عن مجموعة من الاتفاقيات التي يسعى الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية إلى توقيعها خلال المنتدى، مبينا أنه "يتم العمل حاليا على توقيع اتفاقية تعاون مع أحد أكبر التجمعات الصناعية في جمهورية تتارستان الروسية، وذلك بدعم وتوجيه مباشر من قيادة الجمهورية".
وأضاف: "كما نستعد لتوقيع اتفاقية أخرى مع تجمع المنطقة الصناعية الحرة في موسكو خلال اليومين المقبلين، وهي خطوات مهمة ستعزز من مستوى التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين العربي والروسي".
وختم حمود حديثه بالتأكيد أن "هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العرب والروس، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي خلال المرحلة المقبلة".