https://sarabic.ae/20260603/رئيس-مركز-التعاون-الاقتصادي-الروسي-العربي-منتدى-سان-بطرسبورغ-يؤكد-متانة-اقتصاد-روسيا-1114012594.html

رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي: منتدى سان بطرسبورغ يؤكد متانة اقتصاد روسيا

رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي: منتدى سان بطرسبورغ يؤكد متانة اقتصاد روسيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مركز التعاون الاقتصادي الروسي العربي وممثل الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، الأستاذ مازن حمود، أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T16:06+0000

2026-06-03T16:06+0000

2026-06-03T16:06+0000

روسيا

سانت بطرسبورغ

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال حمود في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى: "نجاح تنظيم الحدث وحجم المشاركة الدولية الواسعة يعكسان حجم الدعم الحكومي الروسي والاستقرار الذي تتمتع به روسيا"، مؤكدًا أن "المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية".وتابع: "خلال الأعوام الماضية قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الروسية، وخلال هذا العام نستعد أيضًا لتوقيع اتفاقيات جديدة، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين."وحول دور الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية في تعزيز التعاون الروسي العربي، أوضح حمود أن "هناك حاجة مستمرة إلى بناء جسور التفاهم بين بيئات الأعمال المختلفة"، وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، فهناك بعض الاختلافات في المفاهيم وآليات العمل بين المستثمر العربي ونظيره الروسي. ومن هنا يأتي دورنا في تقريب وجهات النظر وشرح الفرص المتاحة للمستثمر الروسي الراغب في دخول الأسواق العربية".وأضاف: "نعمل على تعريف المستثمر الروسي بالأنظمة والقوانين الاستثمارية في الدول العربية، بالإضافة للمزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة العربية البينية والحوافز الحكومية التي تقدمها الدول العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية."وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تمثل أنموذجا مهما في هذا المجال، خاصة أنها تشارك هذا العام كشريك استراتيجي للمنتدى، وأردف: "أنا على تواصل مباشر مع المدن الصناعية السعودية، وأستطيع القول إنها تقدم تسهيلات كبيرة وحوافز استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون الروس الراغبون في تأسيس مشاريع صناعية داخل المملكة."نقل التكنولوجيا الروسية إلى العالم العربيوتحدث حمود عن أهمية الاستفادة من الخبرات الروسية في دعم النهضة الصناعية التي تشهدها الكثير من الدول العربية، خصوصًا في منطقة الخليج، إذ قال: "التعاون مع روسيا لا يقتصر على رؤوس الأموال فقط، بل يشمل أيضًا رأس المال البشري ونقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا. هناك خبرات روسية متقدمة يمكن الاستفادة منها في تدريب الكوادر العربية وتوطين التكنولوجيا داخل المنطقة".المدن الصناعية بوابة جديدة للتجارة بين روسيا والعالم العربيوشدد حمود على "الدور المحوري الذي تلعبه المدن والمناطق الصناعية في تعزيز حركة التجارة بين روسيا والدول العربية"، مؤكدا أن "المدن الصناعية أصبحت اليوم أداة مهمة لبناء جسور اقتصادية وتجارية مستدامة، كالمنطقة الاقتصادية الروسية الجاري تطويرها في منطقة قناة السويس المصرية التي ستوفر جميع التسهيلات للمستثمرين الروس، وستتيح الوصول بسهولة إلى الأسواق الأفريقية وأسواق البحر المتوسط، وفي الوقت ذاته تسهل حركة التجارة والاستثمار بين روسيا والدول العربية".اتفاقيات جديدة مرتقبة مع تتارستان وموسكووكشف حمود عن مجموعة من الاتفاقيات التي يسعى الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية إلى توقيعها خلال المنتدى، مبينا أنه "يتم العمل حاليا على توقيع اتفاقية تعاون مع أحد أكبر التجمعات الصناعية في جمهورية تتارستان الروسية، وذلك بدعم وتوجيه مباشر من قيادة الجمهورية".وختم حمود حديثه بالتأكيد أن "هذه الاتفاقيات ستفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العرب والروس، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي خلال المرحلة المقبلة".

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روسيا, سانت بطرسبورغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري