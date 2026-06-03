https://sarabic.ae/20260603/افتتاح-معرض-صور-بمناسبة-الذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-1114003352.html
افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026
افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026
سبوتنيك عربي
فتح معرض الصور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"( مكتب الإعلام السوفييتي سابقا) أبوابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T13:36+0000
2026-06-03T13:36+0000
2026-06-03T13:36+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا
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وأعدّت وكالة "سبوتنيك" هذا المعرض بالاستعانة بأرشيف بنكها الإعلامي، وتزامن افتتاحه مع الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس "سوفينفورمبورو"، التي يُحتفل بها في 24 يونيو/حزيران.ويحمل المعرض عنوان "85 عامًا على تأسيس "سوفينفورمبورو": مراسلو الحرب في النصر"، وهو مُهدى لمراسلي الحرب في الحرب الوطنية العظمى، أولئك الذين واجهوا الموت بعدسات كاميراتهم، ووثّقوا الحقيقة تحت نيران الحرب.أولئك الذين استخدموا الكاميرات لتوثيق المدن المدمرة في الاتحاد السوفيتي وأوروبا، وفظائع النازيين، حيث رووا قصصًا عن العمل البطولي للجيش والجبهة الداخلية، وعن الجنود الذين يخوضون المعارك، وعن الأطفال في المصانع العسكرية.ويضم المعرض 20 صورة فوتوغرافية تُخلّد ذكرى هؤلاء المراسلين الحربيين الأسطوريين.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://sarabic.ae/20260603/ريابكوف-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-رغم-دوامة-الضربات-في-الشرق-الأوسط-هناك-أساس-متين-للاتفاق-1114002154.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا
افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026
فتح معرض الصور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"( مكتب الإعلام السوفييتي سابقا) أبوابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
وأعدّت وكالة "سبوتنيك" هذا المعرض بالاستعانة بأرشيف بنكها الإعلامي، وتزامن افتتاحه مع الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس "سوفينفورمبورو"، التي يُحتفل بها في 24 يونيو/حزيران.
ويحمل المعرض عنوان "85 عامًا على تأسيس "سوفينفورمبورو": مراسلو الحرب في النصر"، وهو مُهدى لمراسلي الحرب في الحرب الوطنية العظمى، أولئك الذين واجهوا الموت بعدسات كاميراتهم، ووثّقوا الحقيقة تحت نيران الحرب.
أولئك الذين استخدموا الكاميرات لتوثيق المدن المدمرة في الاتحاد السوفيتي وأوروبا، وفظائع النازيين، حيث رووا قصصًا عن العمل البطولي للجيش والجبهة الداخلية، وعن الجنود الذين يخوضون المعارك، وعن الأطفال في المصانع العسكرية.
ووثّق أناتولي غارانين، وجورجي زيلما، ورومان كارمن، وأوليغ كنورينغ، وأولغا لاندر، ومارك ريدكين، وكونستانتين سيمونوف، وأركادي شايختن، وإيليا إغرنبورغ، وغيرهم الكثير من مراسلي الحرب، أحداث تلك الحرب المروعة.
ويضم المعرض 20 صورة فوتوغرافية تُخلّد ذكرى هؤلاء المراسلين الحربيين الأسطوريين.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.