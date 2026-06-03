https://sarabic.ae/20260603/افتتاح-معرض-صور-بمناسبة-الذكرى-الـ85-لتأسيس-سوفينفورمبورو-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-1114003352.html

افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026

افتتاح معرض صور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو" في منتدى سان بطرسبورغ 2026

سبوتنيك عربي

فتح معرض الصور بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس "سوفينفورمبورو"( مكتب الإعلام السوفييتي سابقا) أبوابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T13:36+0000

2026-06-03T13:36+0000

2026-06-03T13:36+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

روسيا

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وأعدّت وكالة "سبوتنيك" هذا المعرض بالاستعانة بأرشيف بنكها الإعلامي، وتزامن افتتاحه مع الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس "سوفينفورمبورو"، التي يُحتفل بها في 24 يونيو/حزيران.ويحمل المعرض عنوان "85 عامًا على تأسيس "سوفينفورمبورو": مراسلو الحرب في النصر"، وهو مُهدى لمراسلي الحرب في الحرب الوطنية العظمى، أولئك الذين واجهوا الموت بعدسات كاميراتهم، ووثّقوا الحقيقة تحت نيران الحرب.أولئك الذين استخدموا الكاميرات لتوثيق المدن المدمرة في الاتحاد السوفيتي وأوروبا، وفظائع النازيين، حيث رووا قصصًا عن العمل البطولي للجيش والجبهة الداخلية، وعن الجنود الذين يخوضون المعارك، وعن الأطفال في المصانع العسكرية.ويضم المعرض 20 صورة فوتوغرافية تُخلّد ذكرى هؤلاء المراسلين الحربيين الأسطوريين.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

https://sarabic.ae/20260603/ريابكوف-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-رغم-دوامة-الضربات-في-الشرق-الأوسط-هناك-أساس-متين-للاتفاق-1114002154.html

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سبوتنيك عربي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا