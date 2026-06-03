https://sarabic.ae/20260603/رئيسة-اتحاد-المستثمرات-العرب-نستعد-لإعلان-شراكة-عربية-أفريقية-روسية-خلال-قمة-أكتوبر-المقبلة-1114009168.html

رئيسة اتحاد المستثمرات العرب: نستعد لإعلان شراكة عربية أفريقية روسية خلال قمة أكتوبر المقبلة

رئيسة اتحاد المستثمرات العرب: نستعد لإعلان شراكة عربية أفريقية روسية خلال قمة أكتوبر المقبلة

سبوتنيك عربي

أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتورة هدى يسّى، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبناء جسور تعاون... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T15:34+0000

2026-06-03T15:34+0000

2026-06-03T15:34+0000

روسيا

مصر

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقالت يسّى في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يعمل الاتحاد على دعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والدول الصديقة من خلال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة".وتابعت: "الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت اليوم تقود السياسات، وعندما تتوفر المصالح المشتركة بين الدول العربية والدول الصديقة، تصبح العلاقات قائمة على تنمية اقتصادية مستدامة، وهو ما يسهم في حماية الشعوب من الحروب والخلافات، لأن الاقتصاد حين يقود السياسة يكون قادرا على معالجة الكثير من التحديات".وأوضحت أن "كل دولة ستعرض خلال القمة المزايا الاستثمارية التي تمتلكها لجذب رؤوس الأموال"، مدللة بأن "مصر تقدم فرصا استثمارية كبيرة ومزايا تنافسية مهمة، سواء من خلال الأراضي الصناعية أو الحوافز الاستثمارية أو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية".وأشارت إلى أن "المنافسة بين الدول أصبحت تعتمد على الكفاءة والمزايا المقدمة للمستثمرين، فالمستثمر يبحث أولا عن الاستقرار التشريعي والقانوني، وعن الحوافز الواضحة والمستدامة"، لافتة إلى "وجود فرص واسعة للتعاون الاقتصادي مع روسيا، خاصة في مجالات المواد الخام والصناعات التحويلية".وحول دور الاتحاد في دعم المشروعات الصغيرة والناشئة، أكدت أن "الاتحاد يعد من أكثر الجهات الداعمة لرواد الأعمال"، مشيرة إلى "أهمية الصناعات التكاملية المرتبطة بالمشروعات الكبرى".وأردفت: "كل مصنع كبير يحتاج إلى صناعات مغذية حوله، كمصانع الكرتون والبلاستيك والطباعة والتغليف وغيرها. ولذلك أطلق الاتحاد مبادرة تقوم على تشجيع أصحاب المصانع الكبرى على دعم أبناء العاملين لديهم أو رواد الأعمال الشباب لإنشاء هذه الصناعات المكملة".ومشيدة بالمرأة الروسية، قالت يسّى: "التقينا بسيدات أعمال من بيلاروسيا وتتارستان وموسكو وسانت بطرسبرغ، والحقيقة أنهن غيّرن الكثير من الأفكار النمطية الخاطئة التي كانت موجودة لدى البعض في العالم العربي عن المرأة الروسية".وأضافت: "المرأة الروسية قوية جدا وتعمل وفق خطط واضحة ومدروسة. حتى المشروعات الصغيرة جدا تعتمد على دراسات وخطط عمل دقيقة، وهناك اهتمام كبير بالتخطيط طويل الأجل".واختتمت الدكتورة هدى يسى حديثها بالتأكيد على "أهمية استمرار التواصل بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية المشتركة".

https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html

https://sarabic.ae/20260603/خبير-دولي-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-تتوج-قرنا-من-العلاقات-مع-روسيا-وتفتح-اَفاقا-جديدة-للشراكة--1114002538.html

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روسيا, مصر, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري