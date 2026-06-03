https://sarabic.ae/20260603/رئيسة-اتحاد-المستثمرات-العرب-نستعد-لإعلان-شراكة-عربية-أفريقية-روسية-خلال-قمة-أكتوبر-المقبلة-1114009168.html
رئيسة اتحاد المستثمرات العرب: نستعد لإعلان شراكة عربية أفريقية روسية خلال قمة أكتوبر المقبلة
رئيسة اتحاد المستثمرات العرب: نستعد لإعلان شراكة عربية أفريقية روسية خلال قمة أكتوبر المقبلة
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتورة هدى يسّى، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبناء جسور تعاون... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T15:34+0000
2026-06-03T15:34+0000
2026-06-03T15:34+0000
روسيا
مصر
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
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وقالت يسّى في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يعمل الاتحاد على دعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والدول الصديقة من خلال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة".وتابعت: "الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت اليوم تقود السياسات، وعندما تتوفر المصالح المشتركة بين الدول العربية والدول الصديقة، تصبح العلاقات قائمة على تنمية اقتصادية مستدامة، وهو ما يسهم في حماية الشعوب من الحروب والخلافات، لأن الاقتصاد حين يقود السياسة يكون قادرا على معالجة الكثير من التحديات".وأوضحت أن "كل دولة ستعرض خلال القمة المزايا الاستثمارية التي تمتلكها لجذب رؤوس الأموال"، مدللة بأن "مصر تقدم فرصا استثمارية كبيرة ومزايا تنافسية مهمة، سواء من خلال الأراضي الصناعية أو الحوافز الاستثمارية أو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية".وأشارت إلى أن "المنافسة بين الدول أصبحت تعتمد على الكفاءة والمزايا المقدمة للمستثمرين، فالمستثمر يبحث أولا عن الاستقرار التشريعي والقانوني، وعن الحوافز الواضحة والمستدامة"، لافتة إلى "وجود فرص واسعة للتعاون الاقتصادي مع روسيا، خاصة في مجالات المواد الخام والصناعات التحويلية".وحول دور الاتحاد في دعم المشروعات الصغيرة والناشئة، أكدت أن "الاتحاد يعد من أكثر الجهات الداعمة لرواد الأعمال"، مشيرة إلى "أهمية الصناعات التكاملية المرتبطة بالمشروعات الكبرى".وأردفت: "كل مصنع كبير يحتاج إلى صناعات مغذية حوله، كمصانع الكرتون والبلاستيك والطباعة والتغليف وغيرها. ولذلك أطلق الاتحاد مبادرة تقوم على تشجيع أصحاب المصانع الكبرى على دعم أبناء العاملين لديهم أو رواد الأعمال الشباب لإنشاء هذه الصناعات المكملة".ومشيدة بالمرأة الروسية، قالت يسّى: "التقينا بسيدات أعمال من بيلاروسيا وتتارستان وموسكو وسانت بطرسبرغ، والحقيقة أنهن غيّرن الكثير من الأفكار النمطية الخاطئة التي كانت موجودة لدى البعض في العالم العربي عن المرأة الروسية".وأضافت: "المرأة الروسية قوية جدا وتعمل وفق خطط واضحة ومدروسة. حتى المشروعات الصغيرة جدا تعتمد على دراسات وخطط عمل دقيقة، وهناك اهتمام كبير بالتخطيط طويل الأجل".واختتمت الدكتورة هدى يسى حديثها بالتأكيد على "أهمية استمرار التواصل بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية المشتركة".
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روسيا, مصر, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, مصر, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيسة اتحاد المستثمرات العرب: نستعد لإعلان شراكة عربية أفريقية روسية خلال قمة أكتوبر المقبلة
حصري
أكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتورة هدى يسّى، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبناء جسور تعاون حقيقية بين الدول والشعوب، مشددة على أن التنمية الاقتصادية المستدامة أصبحت اليوم أداة رئيسية لحماية الدول من النزاعات والخلافات.
وقالت يسّى في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يعمل الاتحاد على دعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والدول الصديقة من خلال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة".
وأضافت: "وجودنا اليوم يأتي في إطار اهتمامنا بكيفية إيجاد جسور تعاون حقيقية، لأن التعاون الاقتصادي لا يُبنى فقط بإرادة الحكومات، وإنما بإرادة الشعوب ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين. نحن نبحث عن آليات عملية لبناء هذه الجسور وتعزيز الشراكات الاقتصادية".
وتابعت: "الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت اليوم تقود السياسات، وعندما تتوفر المصالح المشتركة بين الدول العربية والدول الصديقة، تصبح العلاقات قائمة على تنمية اقتصادية مستدامة، وهو ما يسهم في حماية الشعوب من الحروب والخلافات، لأن الاقتصاد حين يقود السياسة يكون قادرا على معالجة الكثير من التحديات".
وكشفت يسّى عن الاستعدادات الجارية لعقد قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدة أنها "ليست فعالية مصرية فقط، بل منصة عربية وأفريقية مفتوحة أمام جميع الدول الصديقة".
وأوضحت أن "كل دولة ستعرض خلال القمة المزايا الاستثمارية التي تمتلكها لجذب رؤوس الأموال"، مدللة بأن "مصر تقدم فرصا استثمارية كبيرة ومزايا تنافسية مهمة، سواء من خلال الأراضي الصناعية أو الحوافز الاستثمارية أو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية".
وأشارت إلى أن "المنافسة بين الدول أصبحت تعتمد على الكفاءة والمزايا المقدمة للمستثمرين، فالمستثمر يبحث أولا عن الاستقرار التشريعي والقانوني، وعن الحوافز الواضحة والمستدامة"، لافتة إلى "وجود فرص واسعة للتعاون الاقتصادي مع روسيا، خاصة في مجالات المواد الخام والصناعات التحويلية".
وفي ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، كشفت الدكتورة هدى يسّى أنه يجري العمل حاليا على ترتيب اتفاق أفريقي روسي بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب وعدد من الدول العربية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله رسميا في 20 أكتوبر المقبل".
وحول دور الاتحاد في دعم المشروعات الصغيرة والناشئة، أكدت أن "الاتحاد يعد من أكثر الجهات الداعمة لرواد الأعمال"، مشيرة إلى "أهمية الصناعات التكاملية المرتبطة بالمشروعات الكبرى".
وأردفت: "كل مصنع كبير يحتاج إلى صناعات مغذية حوله، كمصانع الكرتون والبلاستيك والطباعة والتغليف وغيرها. ولذلك أطلق الاتحاد مبادرة تقوم على تشجيع أصحاب المصانع الكبرى على دعم أبناء العاملين لديهم أو رواد الأعمال الشباب لإنشاء هذه الصناعات المكملة".
وبحسب يسّى، "المشكلة الأساسية التي تواجه المشروعات الصغيرة ليست الإنتاج وإنما التسويق"، وقالت: "عندما يبدأ المشروع الصغير العمل مع مصنع كبير لديه أسواق تصديرية، فإنه يدخل مباشرة إلى الأسواق الدولية ويكتسب فرصاً للنمو والاستمرار".
ومشيدة بالمرأة الروسية، قالت يسّى: "التقينا بسيدات أعمال من بيلاروسيا وتتارستان وموسكو وسانت بطرسبرغ، والحقيقة أنهن غيّرن الكثير من الأفكار النمطية الخاطئة التي كانت موجودة لدى البعض في العالم العربي عن المرأة الروسية".
وأضافت: "المرأة الروسية قوية جدا وتعمل وفق خطط واضحة ومدروسة. حتى المشروعات الصغيرة جدا تعتمد على دراسات وخطط عمل دقيقة، وهناك اهتمام كبير بالتخطيط طويل الأجل".
وإذ أشارت إلى نموذج مميز في الاستفادة من المتطوعين والشباب الجامعيين داخل المشروعات الناشئة، قالت: "أعجبتنا قدرتهم على استقطاب طلاب الجامعات والمتطوعين للمشاركة في العمل واكتساب الخبرات، وفي الوقت نفسه إعداد كوادر مؤهلة للعمل مستقبلا داخل هذه المشروعات. إنها تجربة ملهمة تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء المستقبل".
واختتمت الدكتورة هدى يسى حديثها بالتأكيد على "أهمية استمرار التواصل بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية المشتركة".