https://sarabic.ae/20260603/خبير-دولي-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-تتوج-قرنا-من-العلاقات-مع-روسيا-وتفتح-اَفاقا-جديدة-للشراكة--1114002538.html
خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة
خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة
سبوتنيك عربي
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور حسام الدين سلوم، أن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يمثل إنجازًا عربيًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T13:00+0000
2026-06-03T13:00+0000
2026-06-03T13:00+0000
روسيا
سان بطرسبرغ
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال سلوم في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشاركة السعودية تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاركات العربية الفاعلة التي شهدها المنتدى خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "دولًا عربية عدة حظيت سابقًا بهذه المكانة، من بينها مصر والإمارات وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، ما يعكس تنامي الثقل العربي داخل المنتدى وتعاظم العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي".ورأى سلوم أن "التعاون الروسي السعودي حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة، لا سيما في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية، بفضل التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين".ولفت سلوم إلى أن "المشاركة العربية الواسعة في المنتدى تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الروسية"، مشيرًا إلى أن "الوفود العربية لا تكتفي بالتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في موسكو وسانت بطرسبورغ، بل تبدي اهتمامًا متزايدًا بمختلف الأقاليم الروسية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية".وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أكد سلوم أن "منتدى سان بطرسبورغ لعب منذ انطلاقه عام 1997 دورًا مهمًا في تعزيز التعارف بين روسيا والعالم العربي".كما أشار إلى أن "الجامعات الروسية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلبة العرب القادمين من مختلف الدول العربية"، مبينًا أن "هذا التبادل الأكاديمي والثقافي أسهم في بناء جسور تواصل أعمق بين المجتمعات العربية والروسية".وأضاف: "تقدم روسيا أنموذجًا متميزًا في التعايش الديني والثقافي، في ظل التنوع الذي يميز مجتمعها، الأمر الذي عزز من جاذبيتها لدى العديد من الشعوب العربية والإسلامية، وساهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الجانبين".وختم سلوم حديثه بالتأكيد أن "نتائج هذه المشاركة ستتجاوز حدود المنتدى نفسه"، متوقعًا أن "تشهد العلاقات الروسية السعودية، وكذلك العلاقات الروسية العربية بشكل عام، مزيدًا من النمو والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية خلال المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يجمع-دولا-ذات-سيادة-مستعدة-للمضي-قدما-لتنمية-اقتصاداتها-1113984815.html
https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html
https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-رسالة-زيلينسكي-إلى-ترامب-بشأن-الدفاع-الجوي-مجرد-استعراض-1113998993.html
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روسيا, سان بطرسبرغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, سان بطرسبرغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة
حصري
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور حسام الدين سلوم، أن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يمثل إنجازًا عربيًا بارزًا، لا يقتصر على المملكة وحدها، بل يعكس حضورًا عربيًا متناميًا في أحد أهم المحافل الاقتصادية العالمية.
وقال سلوم في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشاركة السعودية تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاركات العربية الفاعلة التي شهدها المنتدى خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "دولًا عربية عدة حظيت سابقًا بهذه المكانة، من بينها مصر والإمارات وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، ما يعكس تنامي الثقل العربي داخل المنتدى وتعاظم العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي".
ولفت إلى أن "الحضور السعودي هذا العام يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع الذكرى المئوية للعلاقات الروسية السعودية"، معتبرًا أن "هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
ورأى سلوم أن "التعاون الروسي السعودي حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة، لا سيما في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية، بفضل التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين".
وأضاف: "الإمكانات المتاحة للتعاون تتجاوز قطاع الطاقة، لتشمل مجالات الصناعة والتكنولوجيا والثقافة والبحث العلمي والاستثمار"، مؤكدًا أن "المنتدى يشكل منصة متكاملة لتعزيز هذه الشراكات ونقل العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تطورًا".
ولفت سلوم إلى أن "المشاركة العربية الواسعة في المنتدى تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الروسية"، مشيرًا إلى أن "الوفود العربية لا تكتفي بالتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في موسكو وسانت بطرسبورغ، بل تبدي اهتمامًا متزايدًا بمختلف الأقاليم الروسية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية".
وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أكد سلوم أن "منتدى سان بطرسبورغ
لعب منذ انطلاقه عام 1997 دورًا مهمًا في تعزيز التعارف بين روسيا والعالم العربي".
وأوضح أن "المشاركة العربية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد عام 2018، بالتزامن مع تزايد أعداد السياح العرب الوافدين إلى روسيا، ما ساهم في توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والسياحي".
كما أشار إلى أن "الجامعات الروسية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلبة العرب القادمين من مختلف الدول العربية"، مبينًا أن "هذا التبادل الأكاديمي والثقافي أسهم في بناء جسور تواصل أعمق بين المجتمعات العربية والروسية".
وأضاف: "تقدم روسيا أنموذجًا متميزًا في التعايش الديني والثقافي، في ظل التنوع الذي يميز مجتمعها، الأمر الذي عزز من جاذبيتها لدى العديد من الشعوب العربية والإسلامية، وساهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الجانبين".
واعتبر سلوم أن الحضور السعودي البارز في المنتدى ليس بداية لمسار جديد فحسب، بل هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها القيادة السعودية خلال السنوات الماضية لتعزيز حضور المملكة دوليًا وإبرازها بصورتها الحديثة والمنفتحة، ما انعكس إيجابًا على مستوى العلاقات مع روسيا وعلى اهتمام المجتمع الروسي بالمملكة".
وختم سلوم حديثه بالتأكيد أن "نتائج هذه المشاركة ستتجاوز حدود المنتدى نفسه"، متوقعًا أن "تشهد العلاقات الروسية السعودية
، وكذلك العلاقات الروسية العربية بشكل عام، مزيدًا من النمو والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية خلال المرحلة المقبلة".