خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260603/خبير-دولي-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-تتوج-قرنا-من-العلاقات-مع-روسيا-وتفتح-اَفاقا-جديدة-للشراكة--1114002538.html
خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة
خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة
سبوتنيك عربي
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور حسام الدين سلوم، أن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يمثل إنجازًا عربيًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T13:00+0000
2026-06-03T13:00+0000
روسيا
سان بطرسبرغ
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114000870_0:0:842:473_1920x0_80_0_0_90605195ccc2dec5b150d5a744311654.jpg
وقال سلوم في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشاركة السعودية تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاركات العربية الفاعلة التي شهدها المنتدى خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "دولًا عربية عدة حظيت سابقًا بهذه المكانة، من بينها مصر والإمارات وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، ما يعكس تنامي الثقل العربي داخل المنتدى وتعاظم العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي".ورأى سلوم أن "التعاون الروسي السعودي حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة، لا سيما في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية، بفضل التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين".ولفت سلوم إلى أن "المشاركة العربية الواسعة في المنتدى تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الروسية"، مشيرًا إلى أن "الوفود العربية لا تكتفي بالتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في موسكو وسانت بطرسبورغ، بل تبدي اهتمامًا متزايدًا بمختلف الأقاليم الروسية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية".وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أكد سلوم أن "منتدى سان بطرسبورغ لعب منذ انطلاقه عام 1997 دورًا مهمًا في تعزيز التعارف بين روسيا والعالم العربي".كما أشار إلى أن "الجامعات الروسية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلبة العرب القادمين من مختلف الدول العربية"، مبينًا أن "هذا التبادل الأكاديمي والثقافي أسهم في بناء جسور تواصل أعمق بين المجتمعات العربية والروسية".وأضاف: "تقدم روسيا أنموذجًا متميزًا في التعايش الديني والثقافي، في ظل التنوع الذي يميز مجتمعها، الأمر الذي عزز من جاذبيتها لدى العديد من الشعوب العربية والإسلامية، وساهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الجانبين".وختم سلوم حديثه بالتأكيد أن "نتائج هذه المشاركة ستتجاوز حدود المنتدى نفسه"، متوقعًا أن "تشهد العلاقات الروسية السعودية، وكذلك العلاقات الروسية العربية بشكل عام، مزيدًا من النمو والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية خلال المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يجمع-دولا-ذات-سيادة-مستعدة-للمضي-قدما-لتنمية-اقتصاداتها-1113984815.html
https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html
https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-من-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-رسالة-زيلينسكي-إلى-ترامب-بشأن-الدفاع-الجوي-مجرد-استعراض-1113998993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1114000870_36:0:667:473_1920x0_80_0_0_f3ba3c2f0f5a5daf5866aa488c6d4245.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سان بطرسبرغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, سان بطرسبرغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة

13:00 GMT 03.06.2026
© Sputnikحسام الدين سلوم، الخبير في العلاقات الدولية
حسام الدين سلوم، الخبير في العلاقات الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور حسام الدين سلوم، أن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يمثل إنجازًا عربيًا بارزًا، لا يقتصر على المملكة وحدها، بل يعكس حضورًا عربيًا متناميًا في أحد أهم المحافل الاقتصادية العالمية.
وقال سلوم في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشاركة السعودية تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاركات العربية الفاعلة التي شهدها المنتدى خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "دولًا عربية عدة حظيت سابقًا بهذه المكانة، من بينها مصر والإمارات وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، ما يعكس تنامي الثقل العربي داخل المنتدى وتعاظم العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي".
ولفت إلى أن "الحضور السعودي هذا العام يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع الذكرى المئوية للعلاقات الروسية السعودية"، معتبرًا أن "هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
دميترييف: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يجمع دولا ذات سيادة مستعدة للمضي قدما لتنمية اقتصاداتها
06:44 GMT
ورأى سلوم أن "التعاون الروسي السعودي حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة، لا سيما في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية، بفضل التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين".
وأضاف: "الإمكانات المتاحة للتعاون تتجاوز قطاع الطاقة، لتشمل مجالات الصناعة والتكنولوجيا والثقافة والبحث العلمي والاستثمار"، مؤكدًا أن "المنتدى يشكل منصة متكاملة لتعزيز هذه الشراكات ونقل العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تطورًا".
ولفت سلوم إلى أن "المشاركة العربية الواسعة في المنتدى تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الروسية"، مشيرًا إلى أن "الوفود العربية لا تكتفي بالتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في موسكو وسانت بطرسبورغ، بل تبدي اهتمامًا متزايدًا بمختلف الأقاليم الروسية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية".
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
خبيرة مصرية: منتدى بطرسبورغ يؤكد أن روسيا لا تزال لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي
12:39 GMT
وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أكد سلوم أن "منتدى سان بطرسبورغ لعب منذ انطلاقه عام 1997 دورًا مهمًا في تعزيز التعارف بين روسيا والعالم العربي".
وأوضح أن "المشاركة العربية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد عام 2018، بالتزامن مع تزايد أعداد السياح العرب الوافدين إلى روسيا، ما ساهم في توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والسياحي".
كما أشار إلى أن "الجامعات الروسية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلبة العرب القادمين من مختلف الدول العربية"، مبينًا أن "هذا التبادل الأكاديمي والثقافي أسهم في بناء جسور تواصل أعمق بين المجتمعات العربية والروسية".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: رسالة زيلينسكي إلى ترامب بشأن الدفاع الجوي مجرد استعراض
11:45 GMT
وأضاف: "تقدم روسيا أنموذجًا متميزًا في التعايش الديني والثقافي، في ظل التنوع الذي يميز مجتمعها، الأمر الذي عزز من جاذبيتها لدى العديد من الشعوب العربية والإسلامية، وساهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الجانبين".
واعتبر سلوم أن الحضور السعودي البارز في المنتدى ليس بداية لمسار جديد فحسب، بل هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها القيادة السعودية خلال السنوات الماضية لتعزيز حضور المملكة دوليًا وإبرازها بصورتها الحديثة والمنفتحة، ما انعكس إيجابًا على مستوى العلاقات مع روسيا وعلى اهتمام المجتمع الروسي بالمملكة".
وختم سلوم حديثه بالتأكيد أن "نتائج هذه المشاركة ستتجاوز حدود المنتدى نفسه"، متوقعًا أن "تشهد العلاقات الروسية السعودية، وكذلك العلاقات الروسية العربية بشكل عام، مزيدًا من النمو والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية خلال المرحلة المقبلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала