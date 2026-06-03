https://sarabic.ae/20260603/خبير-دولي-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-تتوج-قرنا-من-العلاقات-مع-روسيا-وتفتح-اَفاقا-جديدة-للشراكة--1114002538.html

خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة

خبير دولي: السعودية في منتدى سان بطرسبورغ تتوج قرنا من العلاقات مع روسيا وتفتح اَفاقا جديدة للشراكة

سبوتنيك عربي

أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور حسام الدين سلوم، أن اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 يمثل إنجازًا عربيًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T13:00+0000

2026-06-03T13:00+0000

2026-06-03T13:00+0000

روسيا

سان بطرسبرغ

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال سلوم في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "مشاركة السعودية تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاركات العربية الفاعلة التي شهدها المنتدى خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "دولًا عربية عدة حظيت سابقًا بهذه المكانة، من بينها مصر والإمارات وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، ما يعكس تنامي الثقل العربي داخل المنتدى وتعاظم العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعالم العربي".ورأى سلوم أن "التعاون الروسي السعودي حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة، لا سيما في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية، بفضل التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين".ولفت سلوم إلى أن "المشاركة العربية الواسعة في المنتدى تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الروسية"، مشيرًا إلى أن "الوفود العربية لا تكتفي بالتواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في موسكو وسانت بطرسبورغ، بل تبدي اهتمامًا متزايدًا بمختلف الأقاليم الروسية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية".وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أكد سلوم أن "منتدى سان بطرسبورغ لعب منذ انطلاقه عام 1997 دورًا مهمًا في تعزيز التعارف بين روسيا والعالم العربي".كما أشار إلى أن "الجامعات الروسية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلبة العرب القادمين من مختلف الدول العربية"، مبينًا أن "هذا التبادل الأكاديمي والثقافي أسهم في بناء جسور تواصل أعمق بين المجتمعات العربية والروسية".وأضاف: "تقدم روسيا أنموذجًا متميزًا في التعايش الديني والثقافي، في ظل التنوع الذي يميز مجتمعها، الأمر الذي عزز من جاذبيتها لدى العديد من الشعوب العربية والإسلامية، وساهم في ترسيخ العلاقات الإنسانية والثقافية بين الجانبين".وختم سلوم حديثه بالتأكيد أن "نتائج هذه المشاركة ستتجاوز حدود المنتدى نفسه"، متوقعًا أن "تشهد العلاقات الروسية السعودية، وكذلك العلاقات الروسية العربية بشكل عام، مزيدًا من النمو والتوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية خلال المرحلة المقبلة".

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روسيا, سان بطرسبرغ, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري