https://sarabic.ae/20260603/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-يؤكد-أن-روسيا-لا-تزال-لاعبا-رئيسيا-في-الاقتصاد-العالمي-1114001026.html

خبيرة مصرية: منتدى بطرسبورغ يؤكد أن روسيا لا تزال لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي

خبيرة مصرية: منتدى بطرسبورغ يؤكد أن روسيا لا تزال لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

أكدت الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، أن انعقاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، بهذا الكم من الحضور الدولي في تلك الظروف التي يشهدها العالم، هو دليل مادي... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T12:39+0000

2026-06-03T12:39+0000

2026-06-03T12:39+0000

حصري

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقالت، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن عقد المنتدى في مثل تلك الظروف الدولية يعبر عن قوة روسيا واهتمامها باستكمال العديد من الملفات الخاصة بالتنمية الاقتصادية الخاصة بها، مضيفة: "بالقطع هناك العديد من الدول التي تنتظر هذا المنتدى الكبير للوقوف على الفرص الاستثمارية المتبادلة مع روسيا".وتابعت: "علاوة على ذلك يبحث المنتدى التعاون مع روسيا في مجال الأمن الغذائي واستكمال دور روسيا في دعم أفريقيا ودعم الدول الأكثر احتياجا".واستطردت: "يتعلق الأمر أيضا بزراعة وإنتاج القمح وتوريده للدول الأكثر احتياجًا، والتجارة العالمية للحبوب والقمح"، مضيفة: "روسيا معتادة على الظروف والتوترات الجيوسياسية الصعبة، وقد رأينا أنها تخوض عمليات شد وجذب فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب الباردة، إضافة إلى تحريض الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا لدى الاتحاد الأوروبي".وأشارت رمسيس إلى أن العمليات العسكرية فيما بين روسيا وأوكرانيا تمثل أيضا تحديات يواجهها الاقتصاد الروسي، وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن الروبل الروسي استطاع أن يستمر في قوة ملحوظة، والاقتصاد الروسي استطاع أيضا التغلب على العديد من الصعاب، وحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من البنود المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة، وهما العنصران الأكثر تأثيرا على معدلات التضخم.وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن البنك المركزي الروسي ينتهج سياسات مختلفة عن مركزيات الاتحاد الأوروبي أو فيدراليات العالم الأخرى، كالفيدرالي الأمريكي أو الفيدرالي الكندي، ولكن في الوقت نفسه هو متابع للحالة الاقتصادية داخل روسيا، ويسعى دائمًا إلى توفير الفرص الاستثمارية الواعدة للقادمين إلى روسيا والمواطنين الروس.وقالت حنان رمسيس: "لاحظنا أن الكثير من المهاجرين من غير الروس، وحتى في ظل الحرب الأوكرانية، يفضلون الوجود في روسيا وليس المغادرة، لأنهم يرون أن هناك فرصًا استثمارية واعدة، وتعاملًا قانونيًا جيدًا، وانخفاضا لمعدلات الفساد والجريمة، وهذا ما يدفع المستثمرين للقيام برحلات استثمارية إلى روسيا من خلال المشاركة في مثل تلك المنتديات".ولفتت رمسيس إلى أن اهتمام روسيا بعقد هذا المنتدى في موعده هو نصرة سياسية واقتصادية وقوة داخلية، وبعث رسالة إلى العالم أن روسيا لا تزال من أقطاب الدول الكبرى العظمى الصناعية والزراعية، وتتوافر لديها الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنتهج سياسة على حد سواء مع جميع الدول، وليس لها أطماع سياسية أو اقتصادية، ولا تتحرك خارج نطاقها، وكل أملها أن يكون هناك تعاون دبلوماسي واقتصادي على مستوى عال مع جميع دول العالم، وليس المشاركين فقط في منتدى سان بطرسبورغ.وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، وتغطية إعلامية واسعة.ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.

https://sarabic.ae/20260603/بحضور-ضخم-وتغطية-كبيرة-انطلاق-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1113985804.html

https://sarabic.ae/20260603/موسكو-زيارة-ممثل-عن-أمريكا-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-تكشف-إدراك-الغرب-لوصوله-إلى-طريق-مسدود--1113994438.html

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2026

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حصري, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم