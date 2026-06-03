بحضور ضخم وتغطية كبيرة...انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
07:23 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 08:00 GMT 03.06.2026)
© Sputnikمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
© Sputnik
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انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والتي ستمتد من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، وتغطية إعلامية واسعة.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتتضمن أجندة منتدى 2026، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
© Sputnik
ومنذ انطلاقه عام 1997، تحوّل منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من منصة إقليمية مخصصة لدول رابطة الدول المستقلة إلى واحدة من أهم الساحات العالمية، التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا.
ويحظى المنتدى منذ عام 2006، برعاية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركته، الأمر الذي عزز من ثقله السياسي والاقتصادي وحوّله إلى محطة سنوية رئيسية لرسم ملامح التعاون الدولي واستشراف الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية.
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
© Sputnik
وتتضمن أجندة منتدى 2026، أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية تغطي طيفًا واسعًا من الملفات، بدءًا من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي، مرورًا بقضايا التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التنمية الاجتماعية وتحسين بيئة الحياة والاستثمار.
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
© Sputnik
ويؤكد المنظمون أن المنتدى لا يقتصر على كونه مساحة للنقاش، بل يمثل منصة عملية لإبرام الشراكات وتوقيع الاتفاقيات وإطلاق المشاريع الاستثمارية الكبرى، حيث يوفر فرصة مباشرة للتواصل بين صناع القرار ورؤساء الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
ويستند المنتدى إلى سجل حافل من الإنجازات، ففي نسخة عام 2025، شارك أكثر من 24 ألف شخص من 144 دولة وإقليمًا، وتم خلاله توقيع 1084 اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.48 تريليون روبل، ما عكس حجم الثقة الدولية المتزايدة بهذه المنصة الاقتصادية.
كما شهدت النسخ السابقة مشاركة واسعة من قادة الدول وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، الأمر الذي جعل المنتدى يتجاوز الإطار الاقتصادي البحت ليصبح منصة للحوار السياسي والإستراتيجي حول القضايا العالمية الكبرى.
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
© Sputnikفعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الدولي
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
السعودية في قلب المنتدى
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات إستراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.