https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يجمع-دولا-ذات-سيادة-مستعدة-للمضي-قدما-لتنمية-اقتصاداتها-1113984815.html
دميترييف: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يجمع دولا ذات سيادة مستعدة للمضي قدما لتنمية اقتصاداتها
دميترييف: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يجمع دولا ذات سيادة مستعدة للمضي قدما لتنمية اقتصاداتها
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يجمع دولًا ذات سيادة مستعدة للمضي قُدما،... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T06:44+0000
2026-06-03T06:44+0000
2026-06-03T06:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وأدلى دميترييف بتصريحات للصحفيين قال خلالها: "ينعقد المنتدى في وقت حاسم، حيث فشلت سياسة دعاة العولمة فشلًا ذريعًا"، لافتا إلى ان" المنتدى يجمع دولًا ذات سيادة مستعدة للمضي قُدما، انطلاقا من مبدأ الشراكة، لتنمية اقتصاداتها والسعي نحو عمل اقتصادي بناء".وبحسب دميترييف هذا ما يميز المنتدى عن المنتديات الأخرى مثل "دافوس"، التي أثبتت قصورها وعدم نجاحها في تطبيق الأيديولوجية التي تروج لها.وأكد دميترييف أن دول الجنوب العالمي تعزز قوتها الاقتصادية، وتتحرك بنشاط نحو الشراكة مع روسيا، وستكون ممثلة تمثيلا فاعلا، في المنتدى الاقتصادي العالمي الدولي الخاص. وسيشارك في المنتدى ممثلون من 130 دولة، بما فيها دول أوروبية.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات إستراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
https://sarabic.ae/20260602/رئيس-السعودي-للدراسات-والبحوث-الوفد-السعودي-ضيف-فاعل-في-منتدى-سان-بطرسبرغ-وقد-يخرج-بنتائج-كبيرة-1113975639.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
دميترييف: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يجمع دولا ذات سيادة مستعدة للمضي قدما لتنمية اقتصاداتها
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يجمع دولًا ذات سيادة مستعدة للمضي قُدما، لتنمية اقتصاداتها والسعي نحو عمل اقتصادي بناء.
وأدلى دميترييف بتصريحات للصحفيين قال خلالها: "ينعقد المنتدى في وقت حاسم، حيث فشلت سياسة دعاة العولمة فشلًا ذريعًا"، لافتا إلى ان" المنتدى يجمع دولًا ذات سيادة مستعدة للمضي قُدما، انطلاقا من مبدأ الشراكة، لتنمية اقتصاداتها والسعي نحو عمل اقتصادي بناء".
وبحسب دميترييف هذا ما يميز المنتدى عن المنتديات الأخرى مثل "دافوس"، التي أثبتت قصورها وعدم نجاحها في تطبيق الأيديولوجية التي تروج لها.
وأكد دميترييف أن دول الجنوب العالمي تعزز قوتها الاقتصادية، وتتحرك بنشاط نحو الشراكة مع روسيا، وستكون ممثلة تمثيلا فاعلا، في المنتدى الاقتصادي العالمي الدولي الخاص. وسيشارك في المنتدى ممثلون من 130 دولة، بما فيها دول أوروبية.
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات إستراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.