https://sarabic.ae/20260603/موسكو-زيارة-ممثل-عن-أمريكا-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-تكشف-إدراك-الغرب-لوصوله-إلى-طريق-مسدود--1113994438.html
موسكو: زيارة ممثل عن أمريكا لمنتدى سان بطرسبورغ تكشف إدراك الغرب لوصوله إلى طريق مسدود
موسكو: زيارة ممثل عن أمريكا لمنتدى سان بطرسبورغ تكشف إدراك الغرب لوصوله إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن حضور ممثل عن الولايات المتحدة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يظهر أن... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T09:21+0000
2026-06-03T09:21+0000
2026-06-03T09:21+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1113986188_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6afc932b39d9617251ab4ce9cce9a17d.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش المنتدى، تعليقًا على الحضور الأمريكي: "هذا يُظهر أن الغرب ككل يُدرك المأزق الذي أوقع نفسه فيه، لكنه لا يستطيع الاعتراف بذلك".وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي في السياسة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينطلق في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.وقال أوشاكوف للصحفيين: "أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليًا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.دميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
https://sarabic.ae/20260603/جناح-مميز-للسعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-فيديو-1113992010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1113986188_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2855b3744407c07ac243a42db972bf39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: زيارة ممثل عن أمريكا لمنتدى سان بطرسبورغ تكشف إدراك الغرب لوصوله إلى طريق مسدود
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن حضور ممثل عن الولايات المتحدة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يظهر أن الغرب يدرك أنه قد أوصل نفسه إلى طريق مسدود، لكنه لا يستطيع الإقرار بذلك.
وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش المنتدى، تعليقًا على الحضور الأمريكي: "هذا يُظهر أن الغرب ككل يُدرك المأزق الذي أوقع نفسه فيه، لكنه لا يستطيع الاعتراف بذلك".
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي في السياسة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة سيشاركون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينطلق في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.
وقال أوشاكوف للصحفيين:
"أود أن أشير إلى أن العديد من الضيوف سيحضرون المنتدى. حاليًا، وكما أُبلغت، أكد نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة مشاركتهم".
وأشار إلى أن سياسيين من 76 دولة سيحضرون المنتدى هذا العام، وقال: "بالنسبة للممثلين رفيعي المستوى في سان بطرسبورغ، نتوقع هذا العام حضور مسؤولين حكوميين وسياسيين من نحو 76 دولة".
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.