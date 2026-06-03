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زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: رسالة زيلينسكي إلى ترامب بشأن الدفاع الجوي مجرد استعراض
زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: رسالة زيلينسكي إلى ترامب بشأن الدفاع الجوي مجرد استعراض
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رسالة زيلينسكي إلى ترامب بشأن الدفاع الجوي مجرد استعراض. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T11:45+0000
2026-06-03T11:45+0000
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وقالت زاخاروفا على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هذا نمط مراسلات معتاد في العلاقات الدولية: إرسال رسالة، أو طلب، أو توجيه دعوة، أو نداء. خلاصة القول أن كل هذا بالنسبة لزيلينسكي مجرد استعراض، ​​فهو يزعم أنه يتراسل ليس مع أي شخص، بل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه".وكان زيلينسكي قد وجّه، في وقت سابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي، يطلب فيها زيادة إمدادات أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ لأوكرانيا، نظرًا لنقص الذخيرة المتزايد في القوات المسلحة الأوكرانية.وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. كما أكد الكرملين أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وستكون لها آثار سلبية.زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيارئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: رسالة زيلينسكي إلى ترامب بشأن الدفاع الجوي مجرد استعراض

11:45 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رسالة زيلينسكي إلى ترامب بشأن الدفاع الجوي مجرد استعراض.
وقالت زاخاروفا على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هذا نمط مراسلات معتاد في العلاقات الدولية: إرسال رسالة، أو طلب، أو توجيه دعوة، أو نداء. خلاصة القول أن كل هذا بالنسبة لزيلينسكي مجرد استعراض، ​​فهو يزعم أنه يتراسل ليس مع أي شخص، بل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها من إرهاب كييف في البحر الأسود
أمس, 11:05 GMT
وكان زيلينسكي قد وجّه، في وقت سابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي، يطلب فيها زيادة إمدادات أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ لأوكرانيا، نظرًا لنقص الذخيرة المتزايد في القوات المسلحة الأوكرانية.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة أمريكية أن صواريخ أنظمة الدفاع الجوي التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها تُستهلك بوتيرة سريعة في الشرق الأوسط.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. كما أكد الكرملين أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وستكون لها آثار سلبية.
زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا
رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية
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