https://sarabic.ae/20260603/رئيس-مولدوفا-السابق-لا-توجد-فرصة-لاستئناف-الحوار-بين-موسكو-وكيشيناو-بوجود-السلطات-الحالية-1113995342.html
رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية
رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس مولدوفا السابق، إيغور دودون، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بشأن الطاقة في ظل وجود السلطات المولدوفية الحالية. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T09:45+0000
2026-06-03T09:45+0000
2026-06-03T09:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102143/35/1021433530_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f89b0fca2707ac0518cd807e8cba782d.jpg
وقال على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " في ظل وجود السلطات الحالية، لا توجد أي فرصة (لاستئناف الحوار) لأن أول ما يجب فعله هو رفع العقوبات وإلا، ستصبح أي اتفاقيات بلا معنى".وأشار إلى أنه "سيؤثر الانسحاب من رابطة الدول المستقلة بشدة على الاقتصاد، نظرًا لوجود دول لا تربطنا بها اتفاقيات ثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية".بحضور ضخم وتغطية كبيرة...انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://sarabic.ae/20260603/خبير-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-يساهم-في-نقل-الثقل-الاقتصادي-العالمي-من-الغرب-إلى-الشرق-1113994599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102143/35/1021433530_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2d4d35f3e467a241a727ad1fd532b19a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية
صرّح رئيس مولدوفا السابق، إيغور دودون، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بشأن الطاقة في ظل وجود السلطات المولدوفية الحالية.
وقال على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " في ظل وجود السلطات الحالية، لا توجد أي فرصة (لاستئناف الحوار) لأن أول ما يجب فعله هو رفع العقوبات وإلا، ستصبح أي اتفاقيات بلا معنى".
وأضاف: "انضمت مولدوفا إلى العقوبات (المفروضة على روسيا)، واختفت الخدمات اللوجستية. والآن، بعد 5 سنوات، تبلغ حصة روسيا من التجارة مع مولدوفا حوالي 2%. انخفضت الصادرات بمقدار مرتين ونصف، وانخفضت الواردات، التي كانت قيمتها مليار دولار، بمقدار5 أضعاف تقريبًا".
ووفقا له، فإنه "لم تشارك الحكومة الحالية في هذه المنصات (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) منذ عام 2021. أعتقد أن هذا خطأ، خطأ بحق مولدوفا. يجب علينا بالتأكيد العودة إلى هذا الحوار. أنا على ثقة بأن الحكومة المقبلة ستشارك مشاركة كاملة في كل من رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وأشار إلى أنه "سيؤثر الانسحاب من رابطة الدول المستقلة بشدة على الاقتصاد، نظرًا لوجود دول لا تربطنا بها اتفاقيات ثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية".