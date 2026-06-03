https://sarabic.ae/20260603/رئيس-مولدوفا-السابق-لا-توجد-فرصة-لاستئناف-الحوار-بين-موسكو-وكيشيناو-بوجود-السلطات-الحالية-1113995342.html

رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية

رئيس مولدوفا السابق: لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بوجود السلطات الحالية

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس مولدوفا السابق، إيغور دودون، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد فرصة لاستئناف الحوار بين موسكو وكيشيناو بشأن الطاقة في ظل وجود السلطات المولدوفية الحالية. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T09:45+0000

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وقال على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " في ظل وجود السلطات الحالية، لا توجد أي فرصة (لاستئناف الحوار) لأن أول ما يجب فعله هو رفع العقوبات وإلا، ستصبح أي اتفاقيات بلا معنى".وأشار إلى أنه "سيؤثر الانسحاب من رابطة الدول المستقلة بشدة على الاقتصاد، نظرًا لوجود دول لا تربطنا بها اتفاقيات ثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية".بحضور ضخم وتغطية كبيرة...انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

https://sarabic.ae/20260603/خبير-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-يساهم-في-نقل-الثقل-الاقتصادي-العالمي-من-الغرب-إلى-الشرق-1113994599.html

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