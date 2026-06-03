https://sarabic.ae/20260603/خبير-منتدى-سان-بطرسبورغ-2026-يساهم-في-نقل-الثقل-الاقتصادي-العالمي-من-الغرب-إلى-الشرق-1113994599.html
خبير: منتدى سان بطرسبورغ 2026 يساهم في نقل الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق
خبير: منتدى سان بطرسبورغ 2026 يساهم في نقل الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق
سبوتنيك عربي
رأى المتخصص في الشؤون الدولية، الدكتور جيرار ديب أن "الرد الروسي باستهداف تجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ردا على الهجوم الأوكراني الذي طال السكن الطلابي في... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T09:16+0000
2026-06-03T09:16+0000
2026-06-03T09:16+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال ديب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "نظام كييف ساقط عسكريا ويراهن على الغرب وعلى العمليات الإرهابية وعلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، لأنه يدرك أن الميدان ليس لصالحه، مع تخوف من إمكانية انتقال الصراع إلى أوروبا بشكل سريع". وأوضح ديب أن "الاقتصاد الروسي بالتعاون مع حلفائه، تمكن من إسقاط العقوبات عبر الاتصال البديل، ما يمهد الطريق لقيام نظام اقتصادي وتجاري عالمي جديد، قبل الحديث عن نظام سياسي عالمي جديد، عبر إرساء قواعد أساسية تتلاشى على وقعها هيمنة الغرب والنظام العالمي القائم على القطب الواحد". ولفت إلى أن "المنتدى يساهم في نقل الثقل الاقتصادي العالمي من أوروبا ومحورية الغرب إلى آسيا ومحورية الشرق، لا سيما أن مصدر الطاقة العالمية ليس بيد الغرب، ويشكل نقطة التقاء في مسار تحولي واضح، ستكون لنتائجه ارتدادات على الساحة الاقتصادية والعالمية، وتحديدا في المناطق التي تشهد توترات، للانتقال إلى الاستقرار الاقتصادي المزدهر".
https://sarabic.ae/20260603/بحضور-ضخم-وتغطية-كبيرة-انطلاق-فعاليات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-1113985804.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: منتدى سان بطرسبورغ 2026 يساهم في نقل الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق
حصري
رأى المتخصص في الشؤون الدولية، الدكتور جيرار ديب أن "الرد الروسي باستهداف تجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ردا على الهجوم الأوكراني الذي طال السكن الطلابي في لوغانسك، له تأثيرات مباشرة على مركز القرار في السلطة الأوكرانية من خلال استهداف العاصمة، وقد يكون له انعكاسات غير مباشرة على مسار المفاوضات الأمريكية مع القيادة الروسية".
وقال ديب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "نظام كييف ساقط عسكريا ويراهن على الغرب وعلى العمليات الإرهابية وعلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، لأنه يدرك أن الميدان ليس لصالحه، مع تخوف من إمكانية انتقال الصراع إلى أوروبا بشكل سريع".
وأشار إلى "أهمية انعقاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، بعد أربع سنوات من الصراع في أوكرانيا ومحاولات عزل روسيا، ما يعكس القدرة الروسية على التكيف والتلاقي مع الآخر، وكسر الصورة النمطية التي يسعى الغرب إلى ترسيخها عن روسيا".
وأوضح ديب أن "الاقتصاد الروسي بالتعاون مع حلفائه، تمكن من إسقاط العقوبات عبر الاتصال البديل، ما يمهد الطريق لقيام نظام اقتصادي وتجاري عالمي جديد، قبل الحديث عن نظام سياسي عالمي جديد، عبر إرساء قواعد أساسية تتلاشى على وقعها هيمنة الغرب والنظام العالمي القائم على القطب الواحد".
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "المشاركة الواسعة للدول في المنتدى تعكس مستوى الثقة بروسيا وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز العقوبات، والإيمان بالتعاون مع قوى عالمية جديدة جديرة بالثقة".
ولفت إلى أن "المنتدى يساهم في نقل الثقل الاقتصادي العالمي من أوروبا
ومحورية الغرب إلى آسيا ومحورية الشرق، لا سيما أن مصدر الطاقة العالمية ليس بيد الغرب، ويشكل نقطة التقاء في مسار تحولي واضح، ستكون لنتائجه ارتدادات على الساحة الاقتصادية والعالمية، وتحديدا في المناطق التي تشهد توترات، للانتقال إلى الاستقرار الاقتصادي المزدهر".