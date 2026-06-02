الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها من إرهاب كييف في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قلقة جراء تصاعد النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، مؤكدة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T11:05+0000
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قلقة جراء تصاعد النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، مؤكدة أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة المخاطر على الملاحة المدنية.
وأوضحت زاخاروفا في تعليق نُشر عبر موقع الوزارة الإلكتروني: "قلقون من التصعيد الملحوظ في النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، وهو ما يتسبب في تدهور الأوضاع وزيادة المخاطر، التي تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية".
وكشفت زاخاروفا أن استفزازات كييف في البحر الأسود "عملية سطو سافرة"، وأكدت على ضرورة محاسبة منظمي ومنفذي هذه الأعمال.
وقالت زاخاروفا: "يجب على المنظمين والمنفذين (لاستفزازات نظام كييف في البحر الأسود)، على حد سواء، تحمّل المسؤولية عن عملية السطو السافرة هذه".
وأكدت زاخاروفا أن "موسكو مستعدة للتعاون الوثيق مع تركيا، للبحث عن سبل كفيلة بتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود وممارسة ضغط فعّال على كييف".
وأردفت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني، تعقيبًا على ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تركية في البحر الأسود، في 28 مايو/ أيار الماضي: "نؤكد استعدادنا للتعاون الوثيق مع أنقرة من أجل إيجاد السبل المثلى لتحقيق الاستقرار في مياه البحر الأسود وممارسة ضغط فعّال على كييف".
وصرّحت زاخاروفا، في ردها على سؤال للصحفيين: "هذه الأعمال الموجّهة ضد السفن التجارية المدنية، أظهرت مجددًا الازدراء الكامل من قبل النظام الحاكم في كييف لمبادئ وقواعد القانون الدولي".
وقالت زاخاروفا: "تشن القوات المسلحة الأوكرانية غارات قطاع طرق السفن باستخدام زوارق مسيرة أو طائرات مسيرة، وتلقي باللوم كله على روسيا".