الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها من إرهاب كييف في البحر الأسود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-قلقها-من-إرهاب-كييف-في-البحر-الأسود-1113959540.html
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها من إرهاب كييف في البحر الأسود
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها من إرهاب كييف في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قلقة جراء تصاعد النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، مؤكدة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T11:05+0000
2026-06-02T11:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وأوضحت زاخاروفا في تعليق نُشر عبر موقع الوزارة الإلكتروني: "قلقون من التصعيد الملحوظ في النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، وهو ما يتسبب في تدهور الأوضاع وزيادة المخاطر، التي تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية".وكشفت زاخاروفا أن استفزازات كييف في البحر الأسود "عملية سطو سافرة"، وأكدت على ضرورة محاسبة منظمي ومنفذي هذه الأعمال.وأكدت زاخاروفا أن "موسكو مستعدة للتعاون الوثيق مع تركيا، للبحث عن سبل كفيلة بتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود وممارسة ضغط فعّال على كييف".وأردفت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني، تعقيبًا على ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تركية في البحر الأسود، في 28 مايو/ أيار الماضي: "نؤكد استعدادنا للتعاون الوثيق مع أنقرة من أجل إيجاد السبل المثلى لتحقيق الاستقرار في مياه البحر الأسود وممارسة ضغط فعّال على كييف".وقالت زاخاروفا: "تشن القوات المسلحة الأوكرانية غارات قطاع طرق السفن باستخدام زوارق مسيرة أو طائرات مسيرة، وتلقي باللوم كله على روسيا".الكرملين: روسيا ستنجز أهداف العملية العسكرية ومستعدة لتحقيقها من خلال مفاوضات السلام
https://sarabic.ae/20260326/إعلام-ناقلة-نفط-تركية-تتعرض-لهجوم-بطائرة-مسيرة-في-البحر-الأسود-1111942196.html
https://sarabic.ae/20260227/خبير-محاولات-كييف-تخريب-خطوط-الغاز-في-البحر-الأسود-تؤدي-لتداعيات-اقتصادية-لا-يمكن-استعادتها-1110834672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها من إرهاب كييف في البحر الأسود

11:05 GMT 02.06.2026
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قلقة جراء تصاعد النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، مؤكدة أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة المخاطر على الملاحة المدنية.
وأوضحت زاخاروفا في تعليق نُشر عبر موقع الوزارة الإلكتروني: "قلقون من التصعيد الملحوظ في النشاط الإرهابي لنظام كييف في البحر الأسود، وهو ما يتسبب في تدهور الأوضاع وزيادة المخاطر، التي تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية".
وكشفت زاخاروفا أن استفزازات كييف في البحر الأسود "عملية سطو سافرة"، وأكدت على ضرورة محاسبة منظمي ومنفذي هذه الأعمال.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
إعلام: ناقلة نفط تركية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود
26 مارس, 07:21 GMT

وقالت زاخاروفا: "يجب على المنظمين والمنفذين (لاستفزازات نظام كييف في البحر الأسود)، على حد سواء، تحمّل المسؤولية عن عملية السطو السافرة هذه".

وأكدت زاخاروفا أن "موسكو مستعدة للتعاون الوثيق مع تركيا، للبحث عن سبل كفيلة بتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود وممارسة ضغط فعّال على كييف".
وأردفت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني، تعقيبًا على ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سفينة تركية في البحر الأسود، في 28 مايو/ أيار الماضي: "نؤكد استعدادنا للتعاون الوثيق مع أنقرة من أجل إيجاد السبل المثلى لتحقيق الاستقرار في مياه البحر الأسود وممارسة ضغط فعّال على كييف".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
خبير: محاولات كييف تخريب خطوط الغاز في البحر الأسود تؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن استعادتها
27 فبراير, 15:46 GMT

وصرّحت زاخاروفا، في ردها على سؤال للصحفيين: "هذه الأعمال الموجّهة ضد السفن التجارية المدنية، أظهرت مجددًا الازدراء الكامل من قبل النظام الحاكم في كييف لمبادئ وقواعد القانون الدولي".

وقالت زاخاروفا: "تشن القوات المسلحة الأوكرانية غارات قطاع طرق السفن باستخدام زوارق مسيرة أو طائرات مسيرة، وتلقي باللوم كله على روسيا".
الكرملين: روسيا ستنجز أهداف العملية العسكرية ومستعدة لتحقيقها من خلال مفاوضات السلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала