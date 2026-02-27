https://sarabic.ae/20260227/خبير-محاولات-كييف-تخريب-خطوط-الغاز-في-البحر-الأسود-تؤدي-لتداعيات-اقتصادية-لا-يمكن-استعادتها-1110834672.html

خبير: محاولات كييف تخريب خطوط الغاز في البحر الأسود تؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن استعادتها

خبير: محاولات كييف تخريب خطوط الغاز في البحر الأسود تؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن استعادتها

علّق الخبير التركي بالسياسة الخارجية، ليفنت إرسين أورالي، لوكالة "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس بوتين بشأن احتمالية محاولات تخريب خطي أنابيب "التيار التركي"... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال أورالي: "يُعدّ تصريح السيد بوتين بأن أوكرانيا تُحضّر لهجمات على خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق"، اللذين ينقلان الغاز الروسي إلى تركيا والسوق الأوروبية، تصريحًا بالغ الخطورة، لا يؤثر على البلدين فحسب، بل على أمن الطاقة الإقليمي والعالمي أيضا".وأردف الخبير التركي: "قد يؤدي أي تخريب أو محاولة هجوم على هذه البنية التحتية إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية التي لا رجعة فيها، بما في ذلك انقطاع الإمدادات، وتقلبات الأسعار، واضطرابات في الإنتاج الصناعي، وارتفاع تكاليف توليد الكهرباء".وأشار أورالي إلى أنه قد تُؤدي الهجمات على البنية التحتية للطاقة في البحر الأسود إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.وأوضح: "بالنسبة لتركيا، تُعد هذه التهديدات غير مقبولة بتاتا، فأمن منشآت البنية التحتية للطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. ومن الضروري لأنقرة استخدام الردع الدبلوماسي والعسكري لضمان أقصى درجات أمن خطوط الأنابيب.وختم حديثه بالقول: "يجب تقييم أي هجمات على خطوط الأنابيب ليس فقط من حيث الأضرار الاقتصادية، بل أيضًا من حيث انتهاك الحقوق السيادية".

