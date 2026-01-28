https://sarabic.ae/20260128/وزير-الخارجية-المجري-يؤكد-استيراد-بلاده-كميات-ضخمة-من-الغاز-الروسي-1109729471.html
وزير الخارجية المجري يؤكد استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي
وزير الخارجية المجري يؤكد استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي في عام 2025، تبلغ 7.8 مليار متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري، كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يوميًا.
وأوضح سيارتو خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المجرية التركية: "المجر تلقت العام الماضي كمية قياسية من الغاز (الروسي) تبلغ 7.8 مليار متر مكعب عبر تركيا، وخلال العام الجاري يتدفق أكثر من 22 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا عبر تركيا، وهو رقم قياسي جديد".وأكد سيارتو أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدما في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.وقال سيارتو: "تم اعتماد هذا الإجراء من خلال عملية احتيال قانوني واسعة النطاق، إذ يشكل مضمونه عقوبة كان من شأنها أن تتطلب إجماعا".وأضاف: "مع ذلك، ولتجنب معارضة الحكومات الوطنية ذات السيادة، تم التمويه على هذا القرار تحت ستار إجراء تجاري، بحيث كانت أغلبية مؤهلة كافية".سيارتو: فرنسا وبريطانيا تعلنان بشكل غير مباشر الحرب على روسيا
الأخبار
وزير الخارجية المجري يؤكد استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي في عام 2025، تبلغ 7.8 مليار متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري، كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يوميًا.
وأوضح سيارتو خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المجرية التركية: "المجر تلقت العام الماضي كمية قياسية من الغاز (الروسي) تبلغ 7.8 مليار متر مكعب عبر تركيا، وخلال العام الجاري يتدفق أكثر من 22 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا عبر تركيا، وهو رقم قياسي جديد".
وأردف: "أود أن أوضح أنه لا يمكن إمداد هنغاريا بالغاز بشكل موثوق دون الاعتماد على خط أنابيب التيار التركي والغاز الروسي الذي ينقله".
وأكد سيارتو أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدما في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.
ووصف سيارتو، يوم أمس الثلاثاء، حظر استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بـ"عملية احتيال"، لأن القرار اتخذ دون إجماع بين دول الاتحاد.
وقال سيارتو
: "تم اعتماد هذا الإجراء من خلال عملية احتيال قانوني واسعة النطاق، إذ يشكل مضمونه عقوبة كان من شأنها أن تتطلب إجماعا".
وأضاف: "مع ذلك، ولتجنب معارضة الحكومات الوطنية ذات السيادة، تم التمويه على هذا القرار تحت ستار إجراء تجاري، بحيث كانت أغلبية مؤهلة كافية".