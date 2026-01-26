https://sarabic.ae/20260126/المجر-حول-قرار-الاتحاد-الأوروبي-حظر-الغاز-الروسي-خديعة-نفذت-دون-إجماع-1109656512.html
المجر حول قرار الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الروسي: "خديعة" نفذت دون إجماع
المجر حول قرار الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الروسي: "خديعة" نفذت دون إجماع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن "المجر تعتبر حظر استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عملية احتيال، لأن القرار اتخذ دون إجماع بين دول...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_d12962fa8ebe1fa2f8ab88b9ceb02b20.jpg
وقال سيارتو: "تم اعتماد هذا الإجراء من خلال عملية احتيال قانوني واسعة النطاق، إذ يشكل مضمونه عقوبة كان من شأنها أن تتطلب إجماعا".وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107977340_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d472a3894a7f447e6d694ad7ad4554e3.jpg
المجر حول قرار الاتحاد الأوروبي حظر الغاز الروسي: "خديعة" نفذت دون إجماع
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن "المجر تعتبر حظر استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عملية احتيال، لأن القرار اتخذ دون إجماع بين دول الاتحاد".
وقال سيارتو: "تم اعتماد هذا الإجراء من خلال عملية احتيال قانوني واسعة النطاق، إذ يشكل مضمونه عقوبة كان من شأنها أن تتطلب إجماعا".
وأضاف: "مع ذلك، ولتجنب معارضة الحكومات الوطنية ذات السيادة، تم التمويه على هذا القرار تحت ستار إجراء تجاري، بحيث كانت أغلبية مؤهلة كافية".
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، بحسب بيان نشرعلى موقع المجلس الإلكتروني.
وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".
وبحسب البيان، "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر 2027".
وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".