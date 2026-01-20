https://sarabic.ae/20260120/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-في-مأزق-بسبب-رفضه-للغاز-الروسي-1109419916.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب رفضه للغاز الروسي

أشارت تقارير أمريكية إلى وقوع الاتحاد الأوروبي في مأزق حيوي لرفضه شراء الغاز الروسي واعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، وذلك في ظل الأزمة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية في تقرير لها: "تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من الاعتماد المتزايد على الطاقة من الولايات المتحدة، بعد التخلي عن الغاز الروسي، ومع عدم تصور الغاز الطبيعي المسال الأمريكي كبديل آمن للغاز الروسي".وقالت آنا ماريا يالر- ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في معهد الاقتصاد والطاقة والتحليل المالي، لتلك الوسيلة، إن "الاعتماد المتزايد على شريك أجنبي في سياق الصراع المفتوح ينطوي على مخاطر جيوسياسية خطيرة".وقالت: "هناك مصادر أخرى للغاز في العالم إلى جانب الولايات المتحدة، ويجب أخذ خطر قيام ترامب بقطع الإمدادات عن أوروبا بعد غزو غرينلاند، في الاعتبار".وفي وقت سابق، تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، وسط تقارير عن زيادة حصة واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، عما إذا كانت أوروبا تفتقد خط "السيل الشمالي" الروسي لنقل الغاز.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته، وأشار بوتين إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكا

