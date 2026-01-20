إعلام: الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب رفضه للغاز الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب رفضه للغاز الروسي
إعلام: الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب رفضه للغاز الروسي
أشارت تقارير أمريكية إلى وقوع الاتحاد الأوروبي في مأزق حيوي لرفضه شراء الغاز الروسي واعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، وذلك في ظل الأزمة... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T08:11+0000
2026-01-20T08:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وقالت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية في تقرير لها: "تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من الاعتماد المتزايد على الطاقة من الولايات المتحدة، بعد التخلي عن الغاز الروسي، ومع عدم تصور الغاز الطبيعي المسال الأمريكي كبديل آمن للغاز الروسي".وقالت آنا ماريا يالر- ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في معهد الاقتصاد والطاقة والتحليل المالي، لتلك الوسيلة، إن "الاعتماد المتزايد على شريك أجنبي في سياق الصراع المفتوح ينطوي على مخاطر جيوسياسية خطيرة".وقالت: "هناك مصادر أخرى للغاز في العالم إلى جانب الولايات المتحدة، ويجب أخذ خطر قيام ترامب بقطع الإمدادات عن أوروبا بعد غزو غرينلاند، في الاعتبار".وفي وقت سابق، تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، وسط تقارير عن زيادة حصة واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، عما إذا كانت أوروبا تفتقد خط "السيل الشمالي" الروسي لنقل الغاز.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته، وأشار بوتين إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكا
https://sarabic.ae/20251207/زعيم-حزب-ألماني-ينصح-بلاده-بالطلب-من-بوتين-استئناف-توريد-الغاز-الروسي-1107913001.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي

أشارت تقارير أمريكية إلى وقوع الاتحاد الأوروبي في مأزق حيوي لرفضه شراء الغاز الروسي واعتماده على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، وذلك في ظل الأزمة المتعلقة بنية أمريكا ضم جزيرة غرينلاند واعتراض دول الاتحاد على ذلك.
وقالت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية في تقرير لها: "تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من الاعتماد المتزايد على الطاقة من الولايات المتحدة، بعد التخلي عن الغاز الروسي، ومع عدم تصور الغاز الطبيعي المسال الأمريكي كبديل آمن للغاز الروسي".

وأشارت إلى أنه على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضم غرينلاند والأزمة اللاحقة عبر الأطلسي، فإن استقرار الطاقة في أوروبا، "لم يعد مضمونًا".

وقالت آنا ماريا يالر- ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في معهد الاقتصاد والطاقة والتحليل المالي، لتلك الوسيلة، إن "الاعتماد المتزايد على شريك أجنبي في سياق الصراع المفتوح ينطوي على مخاطر جيوسياسية خطيرة".

وفي الوقت ذاته، أشارت الوسيلة، إلى أن "المسؤولين في بروكسل، يخشون من أن يصبح وضع التبعية في قطاع الطاقة وسيلة ضغط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنفيذ تهديداته بشأن غرينلاند".

وقالت: "هناك مصادر أخرى للغاز في العالم إلى جانب الولايات المتحدة، ويجب أخذ خطر قيام ترامب بقطع الإمدادات عن أوروبا بعد غزو غرينلاند، في الاعتبار".
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
زعيم حزب ألماني ينصح بلاده بالطلب من بوتين استئناف توريد الغاز الروسي
7 ديسمبر 2025, 15:50 GMT
وفي وقت سابق، تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، وسط تقارير عن زيادة حصة واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، عما إذا كانت أوروبا تفتقد خط "السيل الشمالي" الروسي لنقل الغاز.

وأكدت موسكو مرارًا أن الغرب ارتكب خطأ فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، الأمر الذي سيضعه في تبعية جديدة وأكثر حدة بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد الكرملين أن من رفضوا الشراء ما زالوا يشترون عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته، وأشار بوتين إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025
وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكا
