https://sarabic.ae/20260111/روسنيدرا-روسيا-تضيف-نحو-500-مليون-طن-إلى-احتياطياتها-التجارية-من-النفط-في-2025-1109111476.html
روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025
روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ كازانوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد المعدنية (روسنيدرا)، بأن الزيادة الأولية في احتياطيات النفط التجارية، الجاهزة للإنتاج، في روسيا خلال... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T03:27+0000
2026-01-11T03:27+0000
2026-01-11T03:27+0000
سوق النفط
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال كازانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "بعض المواقع لا تزال قيد التقييم، لكن وفق البيانات الأولية تم تسجيل زيادة إجمالية في احتياطيات النفط بنحو 666 مليون طن، من بينها 490 مليون طن مصنفة ضمن فئة "أيه.بي.سي 1"، أي احتياطيات تجارية جاهزة للإنتاج".وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أن إنتاج روسيا من النفط في عام 2025 سيبقى تقريبًا عند مستوى العام السابق، بحدود 516 مليون طن.كما أشار نوفاك إلى أن إنتاج الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى نحو 685 مليار متر مكعب.بدوره، قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في منتصف ديسمبر/ كانون الأول إنه يتوقع الحفاظ على هذا المستوى من إنتاج الغاز خلال عام 2025.
https://sarabic.ae/20260109/أكبر-3-اكتشافات-نفط-عربية-في-2025-1109057250.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7cf403800ca2ca46e99298d9cf57cd7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سوق النفط, روسيا
روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025
صرح أوليغ كازانوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد المعدنية (روسنيدرا)، بأن الزيادة الأولية في احتياطيات النفط التجارية، الجاهزة للإنتاج، في روسيا خلال عام 2025 بلغت نحو 490 مليون طن، في حين ارتفعت احتياطيات الغاز بنحو 650 مليار متر مكعب.
موسكو –سبوتنيك. وقال كازانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "بعض المواقع لا تزال قيد التقييم، لكن وفق البيانات الأولية تم تسجيل زيادة إجمالية في احتياطيات النفط بنحو 666 مليون طن، من بينها 490 مليون طن مصنفة ضمن فئة "أيه.بي.سي 1"، أي احتياطيات تجارية جاهزة للإنتاج".
أضاف أن احتياطيات الغاز بلغت 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب احتياطيات تجارية.
وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أن إنتاج روسيا من النفط في عام 2025 سيبقى تقريبًا عند مستوى العام السابق، بحدود 516 مليون طن.
كما أشار نوفاك إلى أن إنتاج الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى نحو 685 مليار متر مكعب.
بدوره، قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في منتصف ديسمبر/ كانون الأول إنه يتوقع الحفاظ على هذا المستوى من إنتاج الغاز خلال عام 2025.