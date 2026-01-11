https://sarabic.ae/20260111/روسنيدرا-روسيا-تضيف-نحو-500-مليون-طن-إلى-احتياطياتها-التجارية-من-النفط-في-2025-1109111476.html

روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025

صرح أوليغ كازانوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد المعدنية (روسنيدرا)، بأن الزيادة الأولية في احتياطيات النفط التجارية، الجاهزة للإنتاج، في روسيا خلال...

موسكو –سبوتنيك. وقال كازانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "بعض المواقع لا تزال قيد التقييم، لكن وفق البيانات الأولية تم تسجيل زيادة إجمالية في احتياطيات النفط بنحو 666 مليون طن، من بينها 490 مليون طن مصنفة ضمن فئة "أيه.بي.سي 1"، أي احتياطيات تجارية جاهزة للإنتاج".وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أن إنتاج روسيا من النفط في عام 2025 سيبقى تقريبًا عند مستوى العام السابق، بحدود 516 مليون طن.كما أشار نوفاك إلى أن إنتاج الغاز في روسيا ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى نحو 685 مليار متر مكعب.بدوره، قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في منتصف ديسمبر/ كانون الأول إنه يتوقع الحفاظ على هذا المستوى من إنتاج الغاز خلال عام 2025.

