https://sarabic.ae/20260109/أكبر-3-اكتشافات-نفط-عربية-في-2025-1109057250.html
أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025
أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "نفط الوسط" العراقية، اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية، متوقعة أن يضيف الاكتشاف أكثر من ملياري... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T14:07+0000
2026-01-09T14:07+0000
2026-01-09T14:07+0000
وسائط متعددة
أخبار العراق اليوم
أخبار الكويت اليوم
أخبار ليبيا اليوم
انفوجرافيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109056440_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0530ba86b8e8911546a92eeb9205ed43.png
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اكتشافا نفطيا تجاريا بحوض غدامس "A-65/2" حققته شركة "سوناطراك" الجزائرية، وذلك تمهيداً للبدء في عملية التطوير، ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت، حيث من المتوقع أن يحقق معدلات تتجاوز 4000 برميل يومياً تقريباً.فيما أكدت شركة نفط الكويت، اكتشاف كميات تجارية كبيرة في حقل "الجليعة" البحري، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الشركة قولها إن "احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109056440_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f9f2dfc77bf7063c84c8a0f00654f5c2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, أخبار ليبيا اليوم, انفوجرافيك, العالم العربي, инфографика
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, أخبار ليبيا اليوم, انفوجرافيك, العالم العربي, инфографика
أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025
أعلنت شركة "نفط الوسط" العراقية، اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية، متوقعة أن يضيف الاكتشاف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اكتشافا نفطيا تجاريا بحوض غدامس "A-65/2" حققته شركة "سوناطراك" الجزائرية، وذلك تمهيداً للبدء في عملية التطوير، ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت، حيث من المتوقع أن يحقق معدلات تتجاوز 4000 برميل يومياً تقريباً.
فيما أكدت شركة نفط الكويت، اكتشاف كميات تجارية كبيرة في حقل "الجليعة" البحري، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الشركة قولها إن "احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب".