أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260109/أكبر-3-اكتشافات-نفط-عربية-في-2025-1109057250.html
أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025
أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "نفط الوسط" العراقية، اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية، متوقعة أن يضيف الاكتشاف أكثر من ملياري... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T14:07+0000
2026-01-09T14:07+0000
وسائط متعددة
أخبار العراق اليوم
أخبار الكويت اليوم
أخبار ليبيا اليوم
انفوجرافيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109056440_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0530ba86b8e8911546a92eeb9205ed43.png
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اكتشافا نفطيا تجاريا بحوض غدامس "A-65/2" حققته شركة "سوناطراك" الجزائرية، وذلك تمهيداً للبدء في عملية التطوير، ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت، حيث من المتوقع أن يحقق معدلات تتجاوز 4000 برميل يومياً تقريباً.فيما أكدت شركة نفط الكويت، اكتشاف كميات تجارية كبيرة في حقل "الجليعة" البحري، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الشركة قولها إن "احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109056440_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f9f2dfc77bf7063c84c8a0f00654f5c2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, أخبار ليبيا اليوم, انفوجرافيك, العالم العربي, инфографика
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, أخبار ليبيا اليوم, انفوجرافيك, العالم العربي, инфографика

أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025

14:07 GMT 09.01.2026
تابعنا عبر
أعلنت شركة "نفط الوسط" العراقية، اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، بالتعاون مع شركة "إي بي إس" الصينية، متوقعة أن يضيف الاكتشاف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اكتشافا نفطيا تجاريا بحوض غدامس "A-65/2" حققته شركة "سوناطراك" الجزائرية، وذلك تمهيداً للبدء في عملية التطوير، ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت، حيث من المتوقع أن يحقق معدلات تتجاوز 4000 برميل يومياً تقريباً.
فيما أكدت شركة نفط الكويت، اكتشاف كميات تجارية كبيرة في حقل "الجليعة" البحري، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الشركة قولها إن "احتياطيات الحقل تقدر بحوالي 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز المصاحب".
أكبر 3 اكتشافات نفط عربية في 2025 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала