نوفاك: محاولات أمريكا تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/نوفاك-محاولات-أمريكا-تقييد-مستوردي-النفط-الروسي-تؤدي-إلى-اضطراب-إمدادات-الطاقة-العالمية-1109513922.html
نوفاك: محاولات أمريكا تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية
نوفاك: محاولات أمريكا تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن استهلاك النفط العالمي سيزداد بمقدار 15-20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، على الرغم من انخفاضه... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T12:38+0000
2026-01-22T12:38+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102327/70/1023277095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93b0f952fceaebdfb0765af7c57eb5ae.jpg
وكتب نوفاك في مقال لمجلة "سياسة الطاقة": "على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد أوروبا انخفاضًا في استهلاك النفط تحت تأثير الأجندة "الخضراء" - من 14 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 10 ملايين برميل بحلول عام 2050 - إلا أن استهلاك النفط العالمي بحلول التاريخ نفسه يمكن أن يرتفع إلى 15-20 مليون برميل يوميًا".ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا وإيران في وقت سابق من هذا العام، بأنها مصدر اضطراب في سوق النفط العالمية.وكتب نوفاك في مقال لمجلة "سياسة الطاقة"، جاء فيه: " يظهر قطاع النفط الروسي استقراراً ملحوظاً، إذ يسهم بنحو 10% من الإنتاج العالمي. وقد بلغ الإنتاج العام الماضي نحو 512 مليون طن".وأعلن نوفاك أن حصة إمدادات الغاز الروسي للدول الصديقة ارتفعت إلى ما يقرب من 70% في عام 2025، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي وصل إلى نحو 25%.وأضاف أيضا: "يستمر التنويع المنهجي للإمدادات إلى الشرق. في العام الماضي، اقتربت حصة إمدادات الغاز إلى الدول الصديقة من 70%، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي شكل حوالي 25%".وأكد نوفاك أن "محاولات الولايات المتحدة تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وزيادة تقلبات السوق".وفي وقت سابق، صرح أوليغ كازانوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد المعدنية (روسنيدرا)، يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن الزيادة الأولية في احتياطيات النفط التجارية، الجاهزة للإنتاج، في روسيا خلال عام 2025، بلغت نحو 490 مليون طن، في حين ارتفعت احتياطيات الغاز بنحو 650 مليار متر مكعب.أضاف أن احتياطيات الغاز بلغت 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب احتياطيات تجارية.وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن إنتاج روسيا من النفط في عام 2025، سيبقى تقريبًا عند مستوى العام السابق، بحدود 516 مليون طن.
https://sarabic.ae/20260111/روسنيدرا-روسيا-تضيف-نحو-500-مليون-طن-إلى-احتياطياتها-التجارية-من-النفط-في-2025-1109111476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102327/70/1023277095_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_f2b29c0a7cadc30d6cf008c13d7cbe47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

نوفاك: محاولات أمريكا تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية

12:38 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الانتقال إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن استهلاك النفط العالمي سيزداد بمقدار 15-20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، على الرغم من انخفاضه في أوروبا بسبب "الأجندة الخضراء".
وكتب نوفاك في مقال لمجلة "سياسة الطاقة": "على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد أوروبا انخفاضًا في استهلاك النفط تحت تأثير الأجندة "الخضراء" - من 14 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 10 ملايين برميل بحلول عام 2050 - إلا أن استهلاك النفط العالمي بحلول التاريخ نفسه يمكن أن يرتفع إلى 15-20 مليون برميل يوميًا".
ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا وإيران في وقت سابق من هذا العام، بأنها مصدر اضطراب في سوق النفط العالمية.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، بأن إنتاج النفط في روسيا بحلول نهاية عام 2025 بلغ نحو 512 مليون طن، وهو أقل بنسبة 0.8 في المئة مقارنة مع نتائج العام السابق له.

وكتب نوفاك في مقال لمجلة "سياسة الطاقة"، جاء فيه: " يظهر قطاع النفط الروسي استقراراً ملحوظاً، إذ يسهم بنحو 10% من الإنتاج العالمي. وقد بلغ الإنتاج العام الماضي نحو 512 مليون طن".
وأعلن نوفاك أن حصة إمدادات الغاز الروسي للدول الصديقة ارتفعت إلى ما يقرب من 70% في عام 2025، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي وصل إلى نحو 25%.
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
روسنيدرا: روسيا تضيف نحو 500 مليون طن إلى احتياطياتها التجارية من النفط في 2025
11 يناير, 03:27 GMT
وأضاف أيضا: "يستمر التنويع المنهجي للإمدادات إلى الشرق. في العام الماضي، اقتربت حصة إمدادات الغاز إلى الدول الصديقة من 70%، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي شكل حوالي 25%".
وأكد نوفاك أن "محاولات الولايات المتحدة تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وزيادة تقلبات السوق".
وفي وقت سابق، صرح أوليغ كازانوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد المعدنية (روسنيدرا)، يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن الزيادة الأولية في احتياطيات النفط التجارية، الجاهزة للإنتاج، في روسيا خلال عام 2025، بلغت نحو 490 مليون طن، في حين ارتفعت احتياطيات الغاز بنحو 650 مليار متر مكعب.

وقال كازانوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "بعض المواقع لا تزال قيد التقييم، لكن وفق البيانات الأولية تم تسجيل زيادة إجمالية في احتياطيات النفط بنحو 666 مليون طن، من بينها 490 مليون طن مصنفة ضمن فئة "أيه.بي.سي 1"، أي احتياطيات تجارية جاهزة للإنتاج".

أضاف أن احتياطيات الغاز بلغت 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب احتياطيات تجارية.
وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن إنتاج روسيا من النفط في عام 2025، سيبقى تقريبًا عند مستوى العام السابق، بحدود 516 مليون طن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала