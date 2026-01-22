https://sarabic.ae/20260122/نوفاك-محاولات-أمريكا-تقييد-مستوردي-النفط-الروسي-تؤدي-إلى-اضطراب-إمدادات-الطاقة-العالمية-1109513922.html

نوفاك: محاولات أمريكا تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية

نوفاك: محاولات أمريكا تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن استهلاك النفط العالمي سيزداد بمقدار 15-20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، على الرغم من انخفاضه... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب نوفاك في مقال لمجلة "سياسة الطاقة": "على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد أوروبا انخفاضًا في استهلاك النفط تحت تأثير الأجندة "الخضراء" - من 14 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 10 ملايين برميل بحلول عام 2050 - إلا أن استهلاك النفط العالمي بحلول التاريخ نفسه يمكن أن يرتفع إلى 15-20 مليون برميل يوميًا".ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا وإيران في وقت سابق من هذا العام، بأنها مصدر اضطراب في سوق النفط العالمية.وكتب نوفاك في مقال لمجلة "سياسة الطاقة"، جاء فيه: " يظهر قطاع النفط الروسي استقراراً ملحوظاً، إذ يسهم بنحو 10% من الإنتاج العالمي. وقد بلغ الإنتاج العام الماضي نحو 512 مليون طن".وأعلن نوفاك أن حصة إمدادات الغاز الروسي للدول الصديقة ارتفعت إلى ما يقرب من 70% في عام 2025، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي وصل إلى نحو 25%.وأضاف أيضا: "يستمر التنويع المنهجي للإمدادات إلى الشرق. في العام الماضي، اقتربت حصة إمدادات الغاز إلى الدول الصديقة من 70%، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي شكل حوالي 25%".وأكد نوفاك أن "محاولات الولايات المتحدة تقييد مستوردي النفط الروسي تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وزيادة تقلبات السوق".وفي وقت سابق، صرح أوليغ كازانوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للموارد المعدنية (روسنيدرا)، يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن الزيادة الأولية في احتياطيات النفط التجارية، الجاهزة للإنتاج، في روسيا خلال عام 2025، بلغت نحو 490 مليون طن، في حين ارتفعت احتياطيات الغاز بنحو 650 مليار متر مكعب.أضاف أن احتياطيات الغاز بلغت 679 مليار متر مكعب، منها 650 مليار متر مكعب احتياطيات تجارية.وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أعلن في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن إنتاج روسيا من النفط في عام 2025، سيبقى تقريبًا عند مستوى العام السابق، بحدود 516 مليون طن.

