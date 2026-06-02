الكرملين: روسيا ستنجز أهداف العملية العسكرية ومستعدة لتحقيقها من خلال مفاوضات السلام

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهي على استعداد لتحقيقها عبر مفاوضات... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
الكرملين: روسيا ستنجز أهداف العملية العسكرية ومستعدة لتحقيقها من خلال مفاوضات السلام

09:49 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 02.06.2026)
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهي على استعداد لتحقيقها عبر مفاوضات سلمية.
وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، خلال مؤتمر صحفي: "لطالما أكدنا أن تحقيق أهدافنا سلميًا هو الخيار الأمثل لنا، مهما كانت الظروف، لذا، نعم، سنحقق أهدافنا، ونحن على استعداد لتحقيقها سلميًا، عبر مفاوضات سلمية".
ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها المنتظمة مع الولايات المتحدة عبر القنوات القائمة.
واعتبر أن روسيا يمكنها إنهاء العملية العسكرية الخاصة بحلول نهاية اليوم، وذلك بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "فيما يتعلق بزيلينسكي، وإنهاء النزاع بحلول نهاية العام، يمكن إنهاء العملية العسكرية الخاصة بنهاية هذا اليوم".

وأضاف بيسكوف: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر مرارًا، وتحدث الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) عنه في خطابه أمام قيادة وزارة الخارجية"، موضحًا أنه "لتحقيق ذلك، يحتاج زيلينسكي إلى إصدار الأمر لقواته المسلحة بالانسحاب من أراضي الأقاليم الروسية".

وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات (مع الأمريكيين) مستمرة عبر القنوات القائمة بشكل منتظم. أكرر، ما زلنا منفتحين على محادثات السلام (بشأن أوكرانيا)".

وأشار إلى أن نظام كييف دمّر الكلية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية عمدًا، وهذا أمرٌ مثبتٌ بالفعل.
وأشار بيسكوف إلى أن الكلية في ستاروبيلسك، لم تكن يومًا منشأة عسكرية أو شبه عسكرية، وأن نظام كييف كان على دراية تامة بذلك. وقال للصحفيين، ردًا على سؤال من "سبوتنيك": "لقد دمّروا الكلية، وهم يعلمون ذلك، عن عمدٍ تام، ويتضح ذلك من خلال تكوين الطائرات المسيّرة، وخصائصها التقنية، ومعدات الاتصالات المستخدمة، كل هذا مثبتٌ بالفعل، وقد أُعلن عنه علنًا".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن روسيا تشن ضربات منهجية ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومدن أخرى.
وقال بيسكوف ردًا على سؤال من"سبوتنيك": "تُشنّ ضربات منهجية ضد البنية التحتية العسكرية لنظام كييف في كييف ومدن أخرى، وقد ورد ذلك في بيان صدر في الآونة الأخيرة عن وزارة الخارجية الروسية".
وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاح
