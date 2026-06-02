الكرملين: روسيا ستنجز أهداف العملية العسكرية ومستعدة لتحقيقها من خلال مفاوضات السلام

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهي على استعداد لتحقيقها عبر مفاوضات... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T09:49+0000

وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، خلال مؤتمر صحفي: "لطالما أكدنا أن تحقيق أهدافنا سلميًا هو الخيار الأمثل لنا، مهما كانت الظروف، لذا، نعم، سنحقق أهدافنا، ونحن على استعداد لتحقيقها سلميًا، عبر مفاوضات سلمية".ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها المنتظمة مع الولايات المتحدة عبر القنوات القائمة.واعتبر أن روسيا يمكنها إنهاء العملية العسكرية الخاصة بحلول نهاية اليوم، وذلك بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي الأقاليم الروسية.وأضاف بيسكوف: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر مرارًا، وتحدث الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) عنه في خطابه أمام قيادة وزارة الخارجية"، موضحًا أنه "لتحقيق ذلك، يحتاج زيلينسكي إلى إصدار الأمر لقواته المسلحة بالانسحاب من أراضي الأقاليم الروسية".وأشار إلى أن نظام كييف دمّر الكلية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية عمدًا، وهذا أمرٌ مثبتٌ بالفعل.وأشار بيسكوف إلى أن الكلية في ستاروبيلسك، لم تكن يومًا منشأة عسكرية أو شبه عسكرية، وأن نظام كييف كان على دراية تامة بذلك. وقال للصحفيين، ردًا على سؤال من "سبوتنيك": "لقد دمّروا الكلية، وهم يعلمون ذلك، عن عمدٍ تام، ويتضح ذلك من خلال تكوين الطائرات المسيّرة، وخصائصها التقنية، ومعدات الاتصالات المستخدمة، كل هذا مثبتٌ بالفعل، وقد أُعلن عنه علنًا".وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن روسيا تشن ضربات منهجية ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومدن أخرى.وقال بيسكوف ردًا على سؤال من"سبوتنيك": "تُشنّ ضربات منهجية ضد البنية التحتية العسكرية لنظام كييف في كييف ومدن أخرى، وقد ورد ذلك في بيان صدر في الآونة الأخيرة عن وزارة الخارجية الروسية".وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاح

