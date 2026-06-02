وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة انتقامية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، وردًا على هجمات نظام كييف الإرهابية، استهدفت ليلًا بضربة واسعة النطاق، شملت صواريخ فرط صوتية،... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T07:18+0000

وجاء في بيان الوزارة: "الليلة، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، استهدفت القوات المسلحة الروسية، بضربة واسعة النطاق وبأسلحة دقيقة بعيدة المدى جوية وبرية وبحرية، شملت كذلك صواريخ بالستية جوية فرط صوتية، وبطائرات مسيرة هجومية، شركات صناعة الدفاع الأوكرانية".واستهدف الهجوم منشآت البنية التحتية للوقود والنقل الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن المطارات العسكرية الأوكرانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه "تم تحقيق أهداف الضربة الليلية الانتقامية ضد شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بإصابة جميع المنشآت المحددة".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معاقبة المجرمين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، "أمر حتمي لا مفر منه".وعقد الرئيس بوتين، اجتماعا لمناقشة سبل دعم الضحايا ومتابعة سير التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستاروبيلسك.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، الهجوم على ستاروبيلسك بأنه جريمة دموية ارتكبها المجلس العسكري الأوكراني.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يدمر أكثر من 110 محطات "ستارلينك" لقوات كييف في خاركوف خلال شهر

