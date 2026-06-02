الجيش الروسي يدمر أكثر من 110 محطات "ستارلينك" لقوات كييف في خاركوف خلال شهر
سبوتنيك عربي
صرّح مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمّروا أكثر من 110 محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T05:15+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
صرّح مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمّروا أكثر من 110 محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وصرّح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في الفيلق الـ11 التابع لقوات المجموعة، والذي يحمل رمز النداء "كارتا"، لـ"سبوتنيك": "خلال عمليات لطائرات الاستطلاع والهجوم المسيّرة التابعة للفيلق، بلغت خسائر التشكيلات الأوكرانية في قطاع خاركوف أكثر من 110 محطات "ستارلينك"، في مايو (الماضي)".
وأشار "كارتا" إلى أن عدم كفاية تمويه الأنظمة لدى القوات المعادية، سمح برصدها على طول خط التماس وفي الخطوط الخلفية.
وأفاد "كارتا" بأنه وبعد تحديد الأهداف، تُرسل إحداثياتها فورًا إلى مركز القيادة، ومنه تُنقل المعلومات إلى فرق الهجوم، التي نفذت الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية قابلة للإسقاط، وشديدة الانفجار.
ووفقًا لمصدر الوكالة، فإن تدمير أنظمة الأقمار الصناعية أدى إلى انقطاع الاتصالات بالإنترنت والتواصل بين وحدات العدو وقياداتها في مناطق معينة من خط التماس.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.