الجيش الروسي يدمر أكثر من 110 محطات "ستارلينك" لقوات كييف في خاركوف خلال شهر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/الجيش-الروسي-يدمر-أكثر-من-110-محطات-ستارلينك-لقوات-كييف-في-خاركوف-خلال-شهر-1113954862.html
الجيش الروسي يدمر أكثر من 110 محطات "ستارلينك" لقوات كييف في خاركوف خلال شهر
الجيش الروسي يدمر أكثر من 110 محطات "ستارلينك" لقوات كييف في خاركوف خلال شهر
سبوتنيك عربي
صرّح مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمّروا أكثر من 110 محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T05:15+0000
2026-06-02T05:15+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065312321_0:146:3006:1836_1920x0_80_0_0_caa4f6dd043822242f50d3ec8a6db356.jpg
وصرّح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في الفيلق الـ11 التابع لقوات المجموعة، والذي يحمل رمز النداء "كارتا"، لـ"سبوتنيك": "خلال عمليات لطائرات الاستطلاع والهجوم المسيّرة التابعة للفيلق، بلغت خسائر التشكيلات الأوكرانية في قطاع خاركوف أكثر من 110 محطات "ستارلينك"، في مايو (الماضي)".وأشار "كارتا" إلى أن عدم كفاية تمويه الأنظمة لدى القوات المعادية، سمح برصدها على طول خط التماس وفي الخطوط الخلفية.ووفقًا لمصدر الوكالة، فإن تدمير أنظمة الأقمار الصناعية أدى إلى انقطاع الاتصالات بالإنترنت والتواصل بين وحدات العدو وقياداتها في مناطق معينة من خط التماس.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في مقاطعة زابوروجيه جراء هجمات نظام كييف
https://sarabic.ae/20260602/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-148-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-عدة-مقاطعات-1113954472.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065312321_22:0:2738:2037_1920x0_80_0_0_d1a69dd2f16c338b31c195a639c654e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يدمر أكثر من 110 محطات "ستارلينك" لقوات كييف في خاركوف خلال شهر

05:15 GMT 02.06.2026
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح مصدر عسكري روسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مقاتلي قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمّروا أكثر من 110 محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وصرّح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في الفيلق الـ11 التابع لقوات المجموعة، والذي يحمل رمز النداء "كارتا"، لـ"سبوتنيك": "خلال عمليات لطائرات الاستطلاع والهجوم المسيّرة التابعة للفيلق، بلغت خسائر التشكيلات الأوكرانية في قطاع خاركوف أكثر من 110 محطات "ستارلينك"، في مايو (الماضي)".
وأشار "كارتا" إلى أن عدم كفاية تمويه الأنظمة لدى القوات المعادية، سمح برصدها على طول خط التماس وفي الخطوط الخلفية.

وأفاد "كارتا" بأنه وبعد تحديد الأهداف، تُرسل إحداثياتها فورًا إلى مركز القيادة، ومنه تُنقل المعلومات إلى فرق الهجوم، التي نفذت الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية قابلة للإسقاط، وشديدة الانفجار.

شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
04:37 GMT
ووفقًا لمصدر الوكالة، فإن تدمير أنظمة الأقمار الصناعية أدى إلى انقطاع الاتصالات بالإنترنت والتواصل بين وحدات العدو وقياداتها في مناطق معينة من خط التماس.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في مقاطعة زابوروجيه جراء هجمات نظام كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала