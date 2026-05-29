مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في مقاطعة زابوروجيه جراء هجمات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية. 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكتب باليتسكي، على قناته في تطبيق "ماكس": "يواصل العدو بشكل متعمد مهاجمة الأهداف المدنية في منطقتنا، حيث تم تسجيل 33 هجوماً من هذا القبيل خلال الـ 24 ساعة الماضية. أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين".
وتأتي هذه الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف على أهداف مدنية، إثر الهزائم المتتالية على جبهات القتال، ولا سيما على محور زابوروجيه.
حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أول أمس الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت كل من بلدتي فوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه وغرانوف في مقاطعة خاركوف ودمرت صاروخين من طراز "ستورم شادو".
وأكد البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية تمكنت من تحرير بلدة فوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، نتيجة لعملية حاسمة".
وأشار بيان الوزارة إلى أن السيطرة على بلدة فوزدفيجيفكا لا توسع نطاق الأمن في مقاطعة خاركوف فحسب، بل تهيئ أيضًا الظروف لمزيد من تقدم وحداتنا باتجاه مركز الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة كازاتشيا لوبان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.