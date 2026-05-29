الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا إرهابيا أوكرانيا لتفجير قطار ركاب ويعتقل المنفذ
سبوتنيك عربي
2026-05-29T07:18+0000
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال عميل كان يخطط، بناءً على أوامر من جهاز الأمن الأوكراني، لتفجير قطار ركاب في مدينة نوفوروسيسك.
وأصدر المركز بيانا جاء فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولةً لتنفيذ عمل إرهابي في نوفوروسيسك قام بها مواطن روسي من مواليد عام 1993، بناءً على أوامر من أجهزة الأمن الأوكرانية".
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي أن المشتبه به كان يتواصل بشكل استباقي مع أحد ممثلي جهاز الأمن الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، حيث تلقى منه الأمر بتفجير خط سكة حديد أثناء مرور قطار ركاب عليه.
وأضاف البيان: "لتنفيذ الهجوم الإرهابي، تلقى الجاني التعليمات، وحصل على المكونات اللازمة، وصنع متفجرات خزنها في منزله".
وقام ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال المشتبه به أثناء قيامه بعملية استطلاع لخط سكة الحديد، ولم تسفر الإجراءات المتخذة عن أي إصابات أو أضرار مادية.
وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار قضية جنائية ضد المحتجز بموجب الجزء 1 من المادة 30، البند "ب" من الجزء 3 من المادة 205 (التحضير لارتكاب عمل إرهابي) من قانون العقوبات الروسي، وهي تجري تحقيقاً في القضية.
وذكر بيان لمكتب العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي،
في وقت سابق، أنه "وفقا لتقديرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تم منذ مطلع عام 2026 في روسيا، إحباط 101 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 78 هجوما إرهابيا".
وذكّر جهاز الأمن الروسي بأن الأجهزة الأمنية الأوكرانية لم تخفف من نشاطها في البحث عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقي التراسل "تلغرام" و"واتساب" عن منفذين محتملين لهجمات إرهابية وعمليات تخريبية بهدف الإضرار بروسيا.
وتابع البيان أن "جميع الأشخاص الذين وافقوا على تقديم المساعدة للعدو سيتم تحديد هوياتهم، وسيُحاسبون جنائيا وينالون عقابهم العادل".