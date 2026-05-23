الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني في بيلغورود

سبوتنيك عربي

أبلغ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، عن إحباط هجوم إرهابي كبير كان من المخطط تنفيذه في مقاطعة بيلغورود، بواسطة الاستخبارات الأوكرانية.

وأصدر الجهاز، بيانا، اليوم السبت، قال فيه: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي في منطقة بيلغورود، تورطت فيها إحدى سكان المنطقة التي جندتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأردف بأنه "بعد توخي المرأة الحذر (التي حاولت الاستخبارات الأوكرانية استدراجها لتنفيذ العملية الإرهابية)، تواصلت طواعيةً مع الجهاز الأمني ​​المحلي".وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "جهاز الاستخبارات الأوكراني يستخدم بنشاط (القنابل البشرية).. ففي عامي 2025 و2026، نفذ العدو ثلاث هجمات إرهابية بارزة في موسكو وستافروبول ولوغانسك، مستخدمًا انتحاريين تم تجنيدهم عبر مراكز اتصال وهمية، والذين اعتقدوا حتى وفاتهم أنهم ينفذون مهامًا لصالح قوات الأمن الروسية".وذكر مكتب العلاقات العامة في الجهاز في بيان له، أن قواته أوقفت في مدينة نوفوروسيسك مواطنًا روسيًا من مواليد عام 2003، جرى تجنيده عبر تطبيق "واتساب" من قبل أحد عناصر جهاز الأمن الأوكراني، لتنفيذ عملية تفجير ضد إحدى منشآت البنية التحتية للطاقة في الإقليم باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.وذكر بيان لمكتب العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي: "وفقا لتقديرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تم منذ مطلع عام 2026 في روسيا إحباط 101 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 78 هجوما إرهابيا".وتابع البيان أن جميع الأشخاص الذين وافقوا على تقديم المساعدة للعدو سيتم تحديد هوياتهم، وسيُحاسبون جنائيا وينالون عقابهم العادل.الاستخبارات الروسية: نظام كييف يكثف محاولاته لزعزعة استقرار المجتمع الروسي

