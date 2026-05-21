بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد
إحباط هجوم إرهابي على خط سكة حديد بكيرتش خططت له الاستخبارات الأوكرانية– الأمن الفيدرالي الروسي
أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بإحباط هجوم إرهابي كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد في مدينة كيرتش بجمهورية... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية القرم، هجومًا إرهابيًا كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد".وأكد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "مواطنا يبلغ من العمر 32 عامًا، من سكان كيرتش، والذي جندته المخابرات الأوكرانية، تلقى تدريبًا عبر الإنترنت على استخدام العبوات الناسفة. وبناءً على تعليمات من مُشغله، حصل الرجل على المكونات اللازمة لصنع عبوة ناسفة يدوية الصنع، وخزنها في شقته في مخبأ مُجهز خصيصًا لهذا الغرض".وأفادت بفتح تحقيق جنائي بحق المشتبه به بموجب الفقرة الأولى من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات الروسي (التحضير لارتكاب عمل إرهابي).
إحباط هجوم إرهابي على خط سكة حديد بكيرتش خططت له الاستخبارات الأوكرانية– الأمن الفيدرالي الروسي

أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بإحباط هجوم إرهابي كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد في مدينة كيرتش بجمهورية القرم الروسية.
وجاء في البيان: "أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية القرم، هجومًا إرهابيًا كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد".

وتابع: "كانت العبوة الناسفة المحمولة تهدف إلى تنفيذ هجوم إرهابي، وتحديدًا تفجير خط سكة حديد في مدينة كيرتش، الذي تستخدمه القوات المسلحة الروسية لنقل صهاريج الوقود ومواد التشحيم".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لأوكرانيا في جمهورية القرم
14 مايو, 07:59 GMT
وأكد بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "مواطنا يبلغ من العمر 32 عامًا، من سكان كيرتش، والذي جندته المخابرات الأوكرانية، تلقى تدريبًا عبر الإنترنت على استخدام العبوات الناسفة. وبناءً على تعليمات من مُشغله، حصل الرجل على المكونات اللازمة لصنع عبوة ناسفة يدوية الصنع، وخزنها في شقته في مخبأ مُجهز خصيصًا لهذا الغرض".

وأضاف: "لم تكتمل الجريمة بسبب احتجاز المواطن من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وقد أدانت المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية الرجل وأمرت بإخضاعه للعلاج الطبي الإلزامي".

وأفادت بفتح تحقيق جنائي بحق المشتبه به بموجب الفقرة الأولى من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات الروسي (التحضير لارتكاب عمل إرهابي).
الاستخبارات الروسية: نظام كييف يكثف محاولاته لزعزعة استقرار المجتمع الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عملاء للاستخبارات الأوكرانية
