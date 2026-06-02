الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T04:47+0000
ونشرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 1 يونيو (حزيران الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 2 يونيو (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير المسيرات في "مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وكورسك وأوريول وروستوف وسمولينسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
ونشرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 1 يونيو (حزيران الجاري) إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 2 يونيو (الجاري)، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 148 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير المسيرات في "مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وكورسك وأوريول وروستوف وسمولينسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.