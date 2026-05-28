الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا هي الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف: "بالنسبة لنا، تُعدّ عملية السلام، بشكل عام، والوسائل السلمية لتحقيق أهدافنا، هي الخيار المُفضّل".وكان أليكسي بوليتشوك، مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، أكد أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.وتابع: "موقفنا بشأن حل الأزمة الأوكرانية معروف جيدًا، وهو يستند إلى تفاهم "إنكوريدج" (قمة ألاسكا بين بوتين وترامب 2025)، والمبادئ التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو (حزيران) 2024".وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك.ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهىالدفاع الصينية: موسكو وبكين ستواجهان معا مختلف المخاطر والتحديات في سبيل ضمان الأمن

