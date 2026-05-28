الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا هي الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو.
2026-05-28T08:50+0000
08:31 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 08:50 GMT 28.05.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو.
وقال بيسكوف: "بالنسبة لنا، تُعدّ عملية السلام، بشكل عام، والوسائل السلمية لتحقيق أهدافنا، هي الخيار المُفضّل".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجميع يأخذ مزاعم موسكو على محمل الجد، بشن غارات على منشآت عسكرية في كييف، أوضح: "ليس الجميع يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، كلا".
وكان أليكسي بوليتشوك، مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، أكد أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكن التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ومستدامة إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات، عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها".
وتابع: "موقفنا بشأن حل الأزمة الأوكرانية معروف جيدًا، وهو يستند إلى تفاهم "إنكوريدج" (قمة ألاسكا بين بوتين وترامب 2025)، والمبادئ التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو (حزيران) 2024".
وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك.