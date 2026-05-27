ترامب: واشنطن لن تخفف العقوبات على طهران مقابل تخليها عن اليورانيوم العالي التخصيب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: التفاوض مع الأوروبيين سيكون ضروريا ولا يمكن بحث أمن أوروبا بمعزل عنهم
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الأوروبيين ستكون ضرورية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يستحيل مناقشة بنية الأمن في... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وسنضطر، عاجلا أم آجلا، إلى مناقشة مستقبل أوروبا، ولا يمكن القيام بذلك دون مشاركة أوروبية. لذا، ستكون المفاوضات ضرورية عاجلا أم آجلا".وأوضح أن مناقشة أوروبا لضرورة اختيار مرشحين لقيادة المفاوضات مع روسيا أمر إيجابي، وقال: "حتى الآن، لم يرشح أحد أحدا. والأمر الإيجابي هو أنهم (الأوروبيون) يقولون إن هناك حاجة لشخص يقود المفاوضات، وهم يدركون أن المفاوضات ستكون ضرورية في نهاية المطاف".وأشار بيسكوف إلى أن المناقشات الجارية في أوروبا بشأن المرشحين المحتملين للتفاوض مع روسيا لم تفض بعد إلى أي خطوات ملموسة، وقال: "لم تفض هذه المناقشات إلى أي خطوات ملموسة".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على سؤال للصحفيين حول الشخص المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوروبا، إلى أنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، لكنه أضاف أنه "يتعين على الأوروبيين أنفسهم اختيار قائد يثقون به ولم يطلق تصريحات حادة ضد موسكو"، مشددا أن "أوروبا هي من رفضت التفاوض وليس روسيا".
15:33 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 15:54 GMT 27.05.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الأوروبيين ستكون ضرورية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يستحيل مناقشة بنية الأمن في القارة دون مشاركتهم.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وسنضطر، عاجلا أم آجلا، إلى مناقشة مستقبل أوروبا، ولا يمكن القيام بذلك دون مشاركة أوروبية. لذا، ستكون المفاوضات ضرورية عاجلا أم آجلا".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على المفاوضات مع أوروبا، وقال: "روسيا منفتحة، والرئيس بوتين منفتح على هذه المفاوضات، لكن الأوروبيين ما زالوا في بداية مرحلة النضج".

وأوضح أن مناقشة أوروبا لضرورة اختيار مرشحين لقيادة المفاوضات مع روسيا أمر إيجابي، وقال: "حتى الآن، لم يرشح أحد أحدا. والأمر الإيجابي هو أنهم (الأوروبيون) يقولون إن هناك حاجة لشخص يقود المفاوضات، وهم يدركون أن المفاوضات ستكون ضرورية في نهاية المطاف".
رئيس وزراء روسي أسبق: الرئيس الألماني شتاينماير مناسب لمنصب مفاوض الاتحاد الأوروبي مع موسكو
وأشار بيسكوف إلى أن المناقشات الجارية في أوروبا بشأن المرشحين المحتملين للتفاوض مع روسيا لم تفض بعد إلى أي خطوات ملموسة، وقال: "لم تفض هذه المناقشات إلى أي خطوات ملموسة".

وفي السياق ذاته، لفت بيسكوف إلى أن تصاعد النقاشات حول احتمال انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي مجرد انعكاس للحملة الانتخابية الداخلية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على سؤال للصحفيين حول الشخص المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوروبا، إلى أنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، لكنه أضاف أنه "يتعين على الأوروبيين أنفسهم اختيار قائد يثقون به ولم يطلق تصريحات حادة ضد موسكو"، مشددا أن "أوروبا هي من رفضت التفاوض وليس روسيا".
