الكرملين: التفاوض مع الأوروبيين سيكون ضروريا ولا يمكن بحث أمن أوروبا بمعزل عنهم

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الأوروبيين ستكون ضرورية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يستحيل مناقشة بنية الأمن في...

وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وسنضطر، عاجلا أم آجلا، إلى مناقشة مستقبل أوروبا، ولا يمكن القيام بذلك دون مشاركة أوروبية. لذا، ستكون المفاوضات ضرورية عاجلا أم آجلا".وأوضح أن مناقشة أوروبا لضرورة اختيار مرشحين لقيادة المفاوضات مع روسيا أمر إيجابي، وقال: "حتى الآن، لم يرشح أحد أحدا. والأمر الإيجابي هو أنهم (الأوروبيون) يقولون إن هناك حاجة لشخص يقود المفاوضات، وهم يدركون أن المفاوضات ستكون ضرورية في نهاية المطاف".وأشار بيسكوف إلى أن المناقشات الجارية في أوروبا بشأن المرشحين المحتملين للتفاوض مع روسيا لم تفض بعد إلى أي خطوات ملموسة، وقال: "لم تفض هذه المناقشات إلى أي خطوات ملموسة".وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على سؤال للصحفيين حول الشخص المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا الاتحادية وأوروبا، إلى أنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، لكنه أضاف أنه "يتعين على الأوروبيين أنفسهم اختيار قائد يثقون به ولم يطلق تصريحات حادة ضد موسكو"، مشددا أن "أوروبا هي من رفضت التفاوض وليس روسيا".مفوضة أوروبية سابقة: كالاس لا ترقى لقيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع روسيارئيس وزراء روسي أسبق: الرئيس الألماني شتاينماير مناسب لمنصب مفاوض الاتحاد الأوروبي مع موسكو

