ستيباشين: الرئيس الألماني شتاينماير مناسب لمنصب مفاوض الاتحاد الأوروبي مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الروسي الأسبق، سيرغي ستيباشين، بأنه يمكن النظر في ترشيح الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، لتولي دور المفاوض عن الاتحاد الأوروبي مع...

2026-05-27T01:57+0000

صرح رئيس الوزراء الروسي الأسبق، سيرغي ستيباشين، بأنه يمكن النظر في ترشيح الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، لتولي دور المفاوض عن الاتحاد الأوروبي مع روسيا.وقال ستيباشين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول الشخص الذي يمكن أن يكون مناسبًا لدور المفاوض عن الاتحاد الأوروبي: "ربما يجدر التفكير في الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير".ولفت إلى أنه "بالمناسبة، كما تذكرون، وقع انقلاب حكومي فور التوقيع على تلك الوثيقة".واختتم ستيباشين قوله: "على الأقل، سيعود السيد شتاينماير إلى ما وقّع عليه، وربما يقدم اعتذاره، ولو بصفته مشاركًا في المفاوضات. لا أعلم ما إذا كان مستعدًا لذلك أم لا".وكان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قد صرح في وقت سابق بأنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات لإجراء مفاوضات مع روسيا عندما يحين الوقت المناسب لذلك.من جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في معرض رده على سؤال للصحافيين حول الشخص المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، إلى أنه يفضل شخصيًا المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر؛ لكنه أضاف أنه يتعين على الأوروبيين أنفسهم اختيار قائد يثقون به ولم يطلق تصريحات حادة ضد موسكو. وشدد بوتين على أن أوروبا هي من رفضت التفاوض وليس روسيا.وتعليقًا على ترشيح شتاينماير كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "ريا نوفوستي"، بأن "الجميع بمقدورهم التحدث مع موسكو، وأن الأمر الأهم هو وجود الرغبة في استئناف الحوار".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

