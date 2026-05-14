مفوضة أوروبية سابقة: كالاس لا ترقى لقيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
אמساליוم
بث مباشر
مفوضة أوروبية سابقة: كالاس لا ترقى لقيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع روسيا
مفوضة أوروبية سابقة: كالاس لا ترقى لقيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع روسيا

قالت المفوضة الأوروبية السابقة لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، بأن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي أدلت في الآونة الأخيرة بعدد من التصريحات المثيرة للجدل حول روسيا، "لا يمكنها أن تُصبح وسيطة أوروبية في حوار مع روسيا، فهي ليست على هذا المستوى".
موسكو - سبوتنيك. وكانت كالاس اقترحت، يوم الاثنين، إمكانية توليها دور الوسيطة نيابة عن الاتحاد الأوروبي في أي حوار مُستقبلي مع روسيا، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعربت لاحقا عن تشكيكها في ذلك.
وقالت سيمسون، أمس الأربعاء، كما نقلت عنها إذاعة "ERR": "لم أرَ كايا كالاس على طاولة المفاوضات، لكنني أعتقد أنها ليست على هذا المستوى، لو كان الجميع يعتبرها مؤهلة لذلك، لما كنا نبحث عن مرشحة".
الخارجية الروسية: محاولة كالاس أن تكون وسيطا في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى"
11 مايو, 18:18 GMT
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الاثنين الماضي، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 27 و28 أيار/مايو الجاري.
وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا ما سنناقشه معهم (روسيا). ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو) لمناقشة المقترحات".
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا، يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يناقش، على مستويات مختلفة تسوية الأزمة الأوكرانية، ويرى من "الأفضلية" وجود شخصية واحدة تتحدث باسم التكتل في المفاوضات مع روسيا.
وقالت بوديستا في إحاطة إعلامية في بروكسل، معلقةً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حول الاستعدادات المحتملة لمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تجري المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بصيغ مختلفة، وفي أماكن مختلفة وعلى مستويات مختلفة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين. ويمكننا أن نرى أيضًا ميزة في أن تتحدث شخصية واحدة باسم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد أعلن، في وقت سابق، أنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء مفاوضات مع روسيا عندما "يحين الوقت المناسب لذلك".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.
