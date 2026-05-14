مفوضة أوروبية سابقة: كالاس لا ترقى لقيادة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع روسيا

قالت المفوضة الأوروبية السابقة لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، بأن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي أدلت في الآونة الأخيرة بعدد من...

موسكو - سبوتنيك. وكانت كالاس اقترحت، يوم الاثنين، إمكانية توليها دور الوسيطة نيابة عن الاتحاد الأوروبي في أي حوار مُستقبلي مع روسيا، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعربت لاحقا عن تشكيكها في ذلك. وقالت سيمسون، أمس الأربعاء، كما نقلت عنها إذاعة "ERR": "لم أرَ كايا كالاس على طاولة المفاوضات، لكنني أعتقد أنها ليست على هذا المستوى، لو كان الجميع يعتبرها مؤهلة لذلك، لما كنا نبحث عن مرشحة".وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الاثنين الماضي، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 27 و28 أيار/مايو الجاري.وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا ما سنناقشه معهم (روسيا). ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو) لمناقشة المقترحات".وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا، يوم الجمعة الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يناقش، على مستويات مختلفة تسوية الأزمة الأوكرانية، ويرى من "الأفضلية" وجود شخصية واحدة تتحدث باسم التكتل في المفاوضات مع روسيا.وقالت بوديستا في إحاطة إعلامية في بروكسل، معلقةً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حول الاستعدادات المحتملة لمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تجري المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بصيغ مختلفة، وفي أماكن مختلفة وعلى مستويات مختلفة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين. ويمكننا أن نرى أيضًا ميزة في أن تتحدث شخصية واحدة باسم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد أعلن، في وقت سابق، أنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء مفاوضات مع روسيا عندما "يحين الوقت المناسب لذلك".من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.

