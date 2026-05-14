الخارجية الروسية: دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر لكييف مراكز اتصال احتيالية على أراضيها
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، بأن هناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعاون سرًا مع كييف لاستضافة مراكز اتصال احتيالية على...
2026-05-14T13:11+0000
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، بأن هناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعاون سرًا مع كييف لاستضافة مراكز اتصال احتيالية على أراضيها وإنشاء بنية تحتية لها.
وقال ليوبينسكي، خلال اجتماع طاولة مستديرة حول خطر انتشار الجريمة وتهريب المخدرات من أوكرانيا: "تتعاون دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي سرًا مع كييف لاستضافة مراكز اتصال على أراضيها وإنشاء البنية التحتية اللازمة".
وأضاف ليوبينسكي خلال اجتماع مائدة مستديرة حول خطر انتشار الجريمة والمخدرات من أوكرانيا: "تتجاهل الدول الأوروبية، بناءً على توجيهات سياسية بحتة، التهديد الحقيقي الذي تشكله وحدات القرصنة الأوكرانية، بل وتوفر لهم البنية التحتية اللازمة لأنشطة الاحتيال".
وأشار ليوبينسكي إلى أن "تجارة الأسلحة وتهريبها غير المسبوق من الأراضي الأوكرانية -الذي طال جميع القارات تقريباً- تمثل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين".
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الغربية التي أعيد بيعها للقوات الأوكرانية شوهدت بحوزة جماعات إرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والسودان والصومال وسوريا.
وقال ليوبينسكي، خلال اجتماع طاولة مستديرة حول خطر انتشار الجريمة وتهريب المخدرات من أوكرانيا: "ارتبط هذا النشاط الإجرامي أساسًا بالبيع غير القانوني الواسع النطاق للأسلحة والذخائر الغربية للقوات الأوكرانية. وقد تم توثيق وجودها (الأسلحة والذخائر) في أيدي جماعات إرهابية في بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر والسودان والصومال وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد".