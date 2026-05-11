الخارجية الروسية: محاولة كالاس أن تكون وسيطا في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: محاولة كالاس أن تكون وسيطا في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى"
سبوتنيك عربي
رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن محاولة كالاس أن تكون وسيطاً في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى". 11.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال لوسائل إعلام روسية حول تعليقها على احتمال مشاركة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس كمفاوضة في الحوار المستقبلي مع موسكو: "بلا جدوى".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي رد من أوروبا بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لإجراء مفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
الخارجية الروسية: محاولة كالاس أن تكون وسيطا في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى"

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن محاولة كالاس أن تكون وسيطاً في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى".
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال لوسائل إعلام روسية حول تعليقها على احتمال مشاركة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس كمفاوضة في الحوار المستقبلي مع موسكو: "بلا جدوى".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي رد من أوروبا بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لإجراء مفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت ردًا من أوروبا بشأن ترشيح شرودر: "لا، سُئل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عمّن يفضّله، فذكر شرودر لأنه يعرفه جيدًا، وهو سياسي متقاعد حالياً".
كما كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر للمفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي أثارت "عاصفة من النقاشات" في أوروبا.
صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 27 و28 أيار/مايو الجاري.
الكرملين: بوتين يجدد دعوته لترامب بزيارة موسكو في كل مكالمة
وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا ما سنناقشه معهم (روسيا). ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو) لمناقشة المقترحات".
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يناقش، على مستويات مختلفة تسوية الأزمة الأوكرانية، ويرى من "الأفضلية" وجود شخصية واحدة تتحدث باسم التكتل في المفاوضات مع روسيا.
وقالت بوديستا في إحاطة إعلامية في بروكسل، معلقةً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حول الاستعدادات المحتملة لمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تجري المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بصيغ مختلفة، وفي أماكن مختلفة وعلى مستويات مختلفة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين. ويمكننا أن نرى أيضًا ميزة في أن تتحدث شخصية واحدة باسم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد أعلن، في وقت سابق، أنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء مفاوضات مع روسيا عندما "يحين الوقت المناسب لذلك".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.
