الخارجية الروسية: محاولة كالاس أن تكون وسيطا في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى"
رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن محاولة كالاس أن تكون وسيطاً في الحوار المستقبلي مع روسيا "بلا جدوى". 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T18:18+0000
وقالت زاخاروفا، ردًا على سؤال لوسائل إعلام روسية حول تعليقها على احتمال مشاركة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس كمفاوضة في الحوار المستقبلي مع موسكو: "بلا جدوى".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي رد من أوروبا بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لإجراء مفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت ردًا من أوروبا بشأن ترشيح شرودر: "لا، سُئل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عمّن يفضّله، فذكر شرودر لأنه يعرفه جيدًا، وهو سياسي متقاعد حالياً".
كما كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر للمفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي أثارت "عاصفة من النقاشات" في أوروبا.
صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 27 و28 أيار/مايو الجاري.
وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا ما سنناقشه معهم (روسيا). ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو) لمناقشة المقترحات".
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يناقش، على مستويات مختلفة تسوية الأزمة الأوكرانية، ويرى من "الأفضلية" وجود شخصية واحدة تتحدث باسم التكتل في المفاوضات مع روسيا.
وقالت بوديستا في إحاطة إعلامية في بروكسل، معلقةً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حول الاستعدادات المحتملة لمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تجري المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بصيغ مختلفة، وفي أماكن مختلفة وعلى مستويات مختلفة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين. ويمكننا أن نرى أيضًا ميزة في أن تتحدث شخصية واحدة باسم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد أعلن، في وقت سابق، أنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء مفاوضات مع روسيا عندما "يحين الوقت المناسب لذلك".
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.