https://sarabic.ae/20260511/الكرملين-بوتين-يجدد-دعوته-لترامب-بزيارة-موسكو-في-كل-مكالمة-1113331071.html
الكرملين: بوتين يجدد دعوته لترامب بزيارة موسكو في كل مكالمة
الكرملين: بوتين يجدد دعوته لترامب بزيارة موسكو في كل مكالمة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، أن دعوة الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو لا تزال قائمة. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T15:12+0000
2026-05-11T15:12+0000
2026-05-11T15:12+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية: "بالتأكيد، لا شك لديّ في أن الرئيس الروسي سيُرحِّب بنظيره في موسكو".وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "خلال مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع رئيس الولايات المتحدة، السيد ترامب، ناقشنا يوم 9 مايو، وبالمناسبة، تحدث عنه بشكل لائق، في رأيي. وذكّر بتحالفنا في الكفاح المشترك ضد النازية".
https://sarabic.ae/20260511/الكرملين-تصريحات-بوتين-حول-ترشيح-شرودر-للمفاوضات-أثارت-عاصفة-من-النقاشات-في-أوروبا-1113329599.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين يجدد دعوته لترامب بزيارة موسكو في كل مكالمة
أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف، أن دعوة الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة موسكو لا تزال قائمة.
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية: "بالتأكيد، لا شك لديّ في أن الرئيس الروسي سيُرحِّب بنظيره في موسكو".
وأضاف متحدث الكرملين: "ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس الروسي سيُسعد دائمًا بلقاء نظيره الأمريكي في موسكو. بالمناسبة، يخبره بذلك في كل مرة يتحدثان فيها عبر الهاتف".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلال اتصاله الهاتفي الأخير معه بأسلوب لائق حول احتفال روسيا بيوم النصر، وذكر التحالف بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة النازية.
وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "خلال مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع رئيس الولايات المتحدة، السيد ترامب، ناقشنا يوم 9 مايو، وبالمناسبة، تحدث عنه بشكل لائق، في رأيي. وذكّر بتحالفنا في الكفاح المشترك ضد النازية".