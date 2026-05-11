الكرملين: تصريحات بوتين حول ترشيح شرودر للمفاوضات أثارت عاصفة من النقاشات في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي رد من أوروبا بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لإجراء... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية حول ما إذا كانت موسكو قد تلقت ردًا من أوروبا بشأن ترشيح شرودر: "لا، سُئل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عمّن يفضّله، فذكر شرودر لأنه يعرفه جيدًا، وهو سياسي متقاعد حالياً".كما كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن ترشيح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر للمفاوضات بين روسيا والاتحاد الأوروبي أثارت "عاصفة من النقاشات" في أوروبا.وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا ما سنناقشه معهم (روسيا). ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو) لمناقشة المقترحات".وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أريانا بوديستا، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يناقش، على مستويات مختلفة تسوية الأزمة الأوكرانية، ويرى من "الأفضلية" وجود شخصية واحدة تتحدث باسم التكتل في المفاوضات مع روسيا.وقالت بوديستا في إحاطة إعلامية في بروكسل، معلقةً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حول الاستعدادات المحتملة لمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تجري المناقشات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بصيغ مختلفة، وفي أماكن مختلفة وعلى مستويات مختلفة بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين. ويمكننا أن نرى أيضًا ميزة في أن تتحدث شخصية واحدة باسم 27 دولة في الاتحاد الأوروبي".من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للحوار بالقدر الذي يستعد له الأوروبيون.

