كالاس: دول الاتحاد الأوروبي ترغب بمناقشة مواضيع المفاوضات مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل يوم الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون إمكانية إجراء...

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

وقالت كالاس: "علينا أولاً أن نناقش فيما بيننا (قبل بدء المفاوضات) ما سنناقشه معهم، ولهذا السبب سنعقد اجتماعاً (في نهاية مايو/أيار) لمناقشة المقترحات".وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، في مؤتمر صحفي في بروكسل، في 8 مايو، أن الاتحاد الأوروبي يناقش التسوية الأوكرانية على مستويات مختلفة، ويرى "ميزة" في وجود مفاوض يمثل الاتحاد الأوروبي بأكمله مع روسيا.وعلقت بوديستا على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بشأن الاستعدادات المحتملة للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "تجري المفاوضات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بأشكال مختلفة، وفي مواقع مختلفة، وعلى مستويات مختلفة، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين". وقال بوتين أول أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى: "السياسيون الغربيون خدعوا روسيا، ساعين إلى استخدام أوكرانيا لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية"، موضحا: "اتصل بي ماكرون (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) عام 2022 وقال إن أوكرانيا لا تستطيع توقيع وثائق في إسطنبول تحت ضغط شديد، وطلب مني سحب القوات من كييف".وأكد بوتين أن أوروبا تسعى بالفعل للتواصل مع روسيا، مدركة أن "محاولة فرض تفوقها" في الصراع الأوكراني ستكلفها ثمنا باهظا. وقال: "إنهم (الأوروبيون) يحاولون فرض تفوقهم، ولكن بناء على ما قيل للتو، فهم يسعون بالفعل للتواصل معنا. إنهم يدركون أن هذه المحاولة قد تكلفهم ثمنا باهظا".بوتين يوضح شروط موسكو بشأن أوكرانيا ويستعرض مواقف روسيا الدولية

