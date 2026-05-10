المبعوث الروسي: الاتحاد الأوروبي لم يعد يتحدث عن مشاركته في المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح ديمتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن الاتحاد الأوروبي توقف عن مناقشة مشاركته في مفاوضات أوكرانيا في المنظمة. 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T00:57+0000

وقال الدبلوماسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات دول الاتحاد الأوروبي في فيينا حاليًا تعكس وهمًا بأنها لا تزال قادرة على إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".وأضاف أن الأوروبيين "استعادوا حماسهم" بعد المناورات التفاوضية الأمريكية الأخيرة، على الرغم من أن روسيا لم تتخذ أي إجراء حاسم على أرض المعركة.ولفت بوليانسكي: "يحاول الكثيرون هنا، وقد ازدادوا جرأة، تصوير الوضع وكأن أوكرانيا منتصرة، وكأنها تقلب موازين القوى على الجبهة. وبطبيعة الحال، يسعى زيلينسكي إلى حشد أكبر قدر ممكن من الموارد لدعم هذا التوجه".وتابع، "عندما وصلتُ لأول مرة، كان العديد من الأوروبيين يقولون في خطاباتهم إنه ينبغي عليهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن الضمانات الأمنية يجب أن تُقدم فقط من الاتحاد الأوروبي، وأن على روسيا "وقف الحرب". أما الآن، فمن خلال التصريحات الأخيرة، لم يعد هذا واضحاً".

