أردوغان: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعدا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T08:27+0000
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعدا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة داخل الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات أكثر شمولا وتماسكا وقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة.
وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو/ أيار، على أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل عنصرا محوريا لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة.
ولفت إلى أن "أي بنية أوروبية لا تحظى فيها أنقرة بالمكانة التي تستحقها ستظل ناقصة، كما ستواجه ضعفا في قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية والدولية".
وأضاف الرئيس التركي أن "حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا تفوق حاجة تركيا إلى الاتحاد"، مشيرًا إلى أن هذه الحاجة مرشحة للزيادة في المستقبل في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتسارعة.
وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن بلاده لديها إرادة واضحة لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة، والالتزام بمبدأ الوفاء بالاتفاقات، إلى جانب استمرار تطلعاتها نحو العضوية الكاملة، داعياً الجانب الأوروبي إلى إبداء إرادة سياسية مماثلة تقوم على الجدية والالتزام المتبادل.
وختم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالته بالتعبير عن أمله في أن يسهم هذا اليوم في تعزيز السلام والازدهار والتضامن في الفضاء الأوروبي المشترك، في ظل التحديات التي تواجه القارة والعالم.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".
وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".
وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.
وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.