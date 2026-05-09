https://sarabic.ae/20260509/أردوغان-الاتحاد-الأوروبي-بحاجة-إلى-تركيا-أكثر-مما-هي-إليه-1113242732.html

أردوغان: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليه

أردوغان: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما هي إليه

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن العالم يشهد في المرحلة الراهنة تصاعدا في الحروب والأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل الحاجة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T08:27+0000

2026-05-09T08:27+0000

2026-05-09T08:27+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وشدد أردوغان في رسالة بمناسبة يوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو/ أيار، على أن تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل عنصرا محوريا لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة.ولفت إلى أن "أي بنية أوروبية لا تحظى فيها أنقرة بالمكانة التي تستحقها ستظل ناقصة، كما ستواجه ضعفا في قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية والدولية".وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن بلاده لديها إرادة واضحة لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة، والالتزام بمبدأ الوفاء بالاتفاقات، إلى جانب استمرار تطلعاتها نحو العضوية الكاملة، داعياً الجانب الأوروبي إلى إبداء إرادة سياسية مماثلة تقوم على الجدية والالتزام المتبادل.وختم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالته بالتعبير عن أمله في أن يسهم هذا اليوم في تعزيز السلام والازدهار والتضامن في الفضاء الأوروبي المشترك، في ظل التحديات التي تواجه القارة والعالم.وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.

https://sarabic.ae/20260206/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-لا-يخطط-لاستئناف-المحادثات-مع-تركيا-بشأن-عضويتها--1110049828.html

https://sarabic.ae/20240627/أردوغان-انضمام-تركيا-للاتحاد-الأوروبي-هدف-استراتيجي-لنا-1090237508.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن