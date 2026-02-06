عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونظيره السويسري
إعلام: الاتحاد الأوروبي لا يخطط لاستئناف المحادثات مع تركيا بشأن عضويتها
إعلام: الاتحاد الأوروبي لا يخطط لاستئناف المحادثات مع تركيا بشأن عضويتها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا ينظر في إمكانية استئناف المحادثات مع أنقرة بشأن عضوية تركيا في الاتحاد، رغم زيارة المفوضة... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
تركيا وأوربا
أخبار تركيا اليوم
وصرحت كوس لإحدى تلك الوسائل أن زيارتها إلى أنقرة، تتعلق "باستئناف الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الاقتصادية لكلا الطرفين".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان، إن "عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مستحيلة طالما حافظت بروكسل موقفها الحالي تجاه أنقرة".وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا ينظر في إمكانية استئناف المحادثات مع أنقرة بشأن عضوية تركيا في الاتحاد، رغم زيارة المفوضة الأوروبية بشأن توسيع الاتحاد مارتا كوس، اليوم إلى أنقرة.
وصرحت كوس لإحدى تلك الوسائل أن زيارتها إلى أنقرة، تتعلق "باستئناف الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الاقتصادية لكلا الطرفين".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان، إن "عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مستحيلة طالما حافظت بروكسل موقفها الحالي تجاه أنقرة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
أردوغان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لنا
27 يونيو 2024, 15:18 GMT
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".

وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.
وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.
