إعلام: الاتحاد الأوروبي لا يخطط لاستئناف المحادثات مع تركيا بشأن عضويتها
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي لا ينظر في إمكانية استئناف المحادثات مع أنقرة بشأن عضوية تركيا في الاتحاد، رغم زيارة المفوضة... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
تركيا وأوربا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101674/99/1016749934_0:284:2720:1814_1920x0_80_0_0_6fa4ed396691811f4080dae8d259c0e9.jpg
وصرحت كوس لإحدى تلك الوسائل أن زيارتها إلى أنقرة، تتعلق "باستئناف الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الاقتصادية لكلا الطرفين".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان، إن "عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مستحيلة طالما حافظت بروكسل موقفها الحالي تجاه أنقرة".وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101674/99/1016749934_0:29:2720:2069_1920x0_80_0_0_8b6e3b7a7cb7ccbf59d9597bd9bed4c8.jpg
وصرحت كوس لإحدى تلك الوسائل أن زيارتها إلى أنقرة، تتعلق "باستئناف الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الاقتصادية لكلا الطرفين".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي حقان فيدان، إن "عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مستحيلة طالما حافظت بروكسل موقفها الحالي تجاه أنقرة".
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يونيو/ حزيران 2024، أن "الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي هو هدف بلاده الاستراتيجي".
وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، في إسطنبول: "من الواضح أنه من مصلحتنا المشتركة أن يتعامل الاتحاد مع تركيا من منظور مماثل".
وكان المفوض المجري أوليفر فارهيلي، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2023، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة حاليا، مشيرًا إلى ضرورة تحديد "معايير واضحة جدًا" لاستئناف هذه المفاوضات، وهي الديمقراطية وسيادة القانون.
وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات.