الاتحاد الأوروبي يناقش خيارات التسوية في أوكرانيا وتعيين مفاوض مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يناقش التسوية الأوكرانية على مستويات مختلفة، ويرى "ميزة" في... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

وعلقت بوديستا على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بشأن الاستعدادات المحتملة للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "تجري المفاوضات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بأشكال مختلفة، وفي مواقع مختلفة، وعلى مستويات مختلفة، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين".وتابعت: "كما يمكننا أن نرى ميزة وجود شخصية واحدة تتحدث باسم الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".في وقت سابق، صرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنه يناقش الاستعدادات للمفاوضات مع روسيا مع قادة الاتحاد الأوروبي عندما "تحين اللحظة المناسبة".من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا مستعدة للحوار تماماً كما هو الحال بالنسبة للأوروبيين.برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدودبرلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"

