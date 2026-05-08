الاتحاد الأوروبي يناقش خيارات التسوية في أوكرانيا وتعيين مفاوض مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يناقش التسوية الأوكرانية على مستويات مختلفة، ويرى "ميزة" في... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T12:59+0000
أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أريانا بوديستا، في مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يناقش التسوية الأوكرانية على مستويات مختلفة، ويرى "ميزة" في وجود مفاوض يمثل الاتحاد الأوروبي بأكمله مع روسيا.
وعلقت بوديستا على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بشأن الاستعدادات المحتملة للمفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "تجري المفاوضات (داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية) بأشكال مختلفة، وفي مواقع مختلفة، وعلى مستويات مختلفة، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين".
وتابعت: "كما يمكننا أن نرى ميزة وجود شخصية واحدة تتحدث باسم الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، صرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أنه يناقش الاستعدادات للمفاوضات مع روسيا مع قادة الاتحاد الأوروبي عندما "تحين اللحظة المناسبة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بأن أوروبا تقترب من مرحلة تحتاج فيها إلى "فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا".
من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا مستعدة للحوار تماماً كما هو الحال بالنسبة للأوروبيين.