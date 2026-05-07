برلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260507/برلماني-أوروبي-التغيير-في-سياسة-الاتحاد-تجاه-روسيا-مسألة-وقت-1113176717.html
برلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"
برلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أنه وسط دعوات في أوروبا لتجديد الحوار مع روسيا، فإن تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، "هي مسألة... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T07:00+0000
2026-05-07T07:00+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وقال كارتهايزر: "يدعو المزيد والمزيد من السياسيين الأوروبيين رفيعي المستوى علنًا إلى استئناف الحوار مع روسيا على المستوى الوزاري، في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وكرواتيا، وما إلى ذلك، لذا فإن تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي هي مسألة وقت فقط".كما أشار عضو البرلمان الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى "الأهمية التي لا يمكن إنكارها" لرحلته إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى أنها "ممولة بأموال خاصة".وسبق أن وجّه كارتهايزر، دعوةً لأعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلين عن مجلس الدوما الروسي، مُقرر عقده في الثالث من يونيو المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأشار في رسالته إلى أن هذا الاجتماع سيكون "استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد في إسطنبول، وسيُعقد حضوريًا". كما نوّه كارتهايزر بأن المشاركة اختيارية، وطلب من الأعضاء المهتمين تقديم طلباتهم بحلول السادس من مايو/ أيار الجاري.خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسياخبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
https://sarabic.ae/20260430/مفوضة-أوروبية-الدول-المنضمة-حديثا-قد-تواجه-عقوبات-حال-مخالفة-قواعد-الاتحاد--1113017179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

برلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"

07:00 GMT 07.05.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أنه وسط دعوات في أوروبا لتجديد الحوار مع روسيا، فإن تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، "هي مسألة وقت فقط"، وفق تعبيره.
وقال كارتهايزر: "يدعو المزيد والمزيد من السياسيين الأوروبيين رفيعي المستوى علنًا إلى استئناف الحوار مع روسيا على المستوى الوزاري، في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وكرواتيا، وما إلى ذلك، لذا فإن تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي هي مسألة وقت فقط".
كما أشار عضو البرلمان الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى "الأهمية التي لا يمكن إنكارها" لرحلته إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى أنها "ممولة بأموال خاصة".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
مفوضة أوروبية: الدول المنضمة حديثا قد تواجه عقوبات حال مخالفة قواعد الاتحاد
30 أبريل, 17:58 GMT
وسبق أن وجّه كارتهايزر، دعوةً لأعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلين عن مجلس الدوما الروسي، مُقرر عقده في الثالث من يونيو المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأشار في رسالته إلى أن هذا الاجتماع سيكون "استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد في إسطنبول، وسيُعقد حضوريًا". كما نوّه كارتهايزر بأن المشاركة اختيارية، وطلب من الأعضاء المهتمين تقديم طلباتهم بحلول السادس من مايو/ أيار الجاري.
خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسيا
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала