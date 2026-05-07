https://sarabic.ae/20260507/برلماني-أوروبي-التغيير-في-سياسة-الاتحاد-تجاه-روسيا-مسألة-وقت-1113176717.html

برلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"

برلماني أوروبي: التغيير في سياسة الاتحاد تجاه روسيا "مسألة وقت"

سبوتنيك عربي

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ فرناند كارتهايزر، أنه وسط دعوات في أوروبا لتجديد الحوار مع روسيا، فإن تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، "هي مسألة... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T07:00+0000

2026-05-07T07:00+0000

2026-05-07T07:00+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وقال كارتهايزر: "يدعو المزيد والمزيد من السياسيين الأوروبيين رفيعي المستوى علنًا إلى استئناف الحوار مع روسيا على المستوى الوزاري، في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وكرواتيا، وما إلى ذلك، لذا فإن تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي هي مسألة وقت فقط".كما أشار عضو البرلمان الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إلى "الأهمية التي لا يمكن إنكارها" لرحلته إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى أنها "ممولة بأموال خاصة".وسبق أن وجّه كارتهايزر، دعوةً لأعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلين عن مجلس الدوما الروسي، مُقرر عقده في الثالث من يونيو المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأشار في رسالته إلى أن هذا الاجتماع سيكون "استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد في إسطنبول، وسيُعقد حضوريًا". كما نوّه كارتهايزر بأن المشاركة اختيارية، وطلب من الأعضاء المهتمين تقديم طلباتهم بحلول السادس من مايو/ أيار الجاري.خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسياخبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"

https://sarabic.ae/20260430/مفوضة-أوروبية-الدول-المنضمة-حديثا-قد-تواجه-عقوبات-حال-مخالفة-قواعد-الاتحاد--1113017179.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا