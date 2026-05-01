خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260501/خبير-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-كشف-نفاقا-عميقا-جدا-داخل-المجتمع-الأوروبي-حول-العلاقة-مع-روسيا--1113050107.html
خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور بشارة صليبا، بأن "ردود الفعل الأوروبية على لقاءات بعض القادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعكس نفاقًا عميقًا... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096074956_0:21:3085:1756_1920x0_80_0_0_233043a36a9bfca39c2112ec1b826ee3.jpg
وقال صليبا، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأوروبيين سيتأكدون من خيبة أملهم تدريجيًا من خلال أكثر من مناسبة واحتكاك وصدام، بدءا من الدبلوماسي إلى الاقتصادي والعسكري، الذي أنهوه بمحاولاتهم في مواجهة روسيا، وبالتالي رئيس الوزراء السلوفاكي (روبرت فيتسو)، فضح هذا النفاق في أوروبا، التي أصبحت الآن غير موحدة الرؤية حول ما هي العلاقة مع روسيا".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "العجز الأوروبي واضح جدًا من خلال ما يجري حاليًا، والعقل الأوروبي مستعد أن يدمر أي شيء يمكن أن يفيده من روسيا، فهم دمروا العلاقة على مستوى الطاقة وعلى مستوى الثقافة".وتحدث صليبا عن "وجود شلة كبيرة من النخب الأوكرانية عملت وتعمل حاليًا على نهب الشعب الأوكراني من خلال سرقته"، لافتًا إلى أن "الروس استطاعوا من خلال أكثر من مبادرة أن يضغطوا على النخب الأوكرانية بأن تتراجع وتهدأ وتعيد النظر في عملية علاقاتها التاريخية، لأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الثقافة والإرث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني الروسي".
https://sarabic.ae/20260501/إعلام-أوروبا-غير-قادرة-على-اتخاذ-قرارات-مهمة-بشأن-أوكرانيا-بسبب-مشاكلها-الداخلية-1113044733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096074956_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a119bd9cdf934136f2d98bef9ac6a7bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
20:05 GMT 01.05.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو
الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور بشارة صليبا، بأن "ردود الفعل الأوروبية على لقاءات بعض القادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعكس نفاقًا عميقًا وانقسامًا واضحًا داخل المجتمع السياسي الأوروبي بشأن العلاقة مع موسكو"، مشيرًا إلى تصاعد التباينات الداخلية والأزمات الاقتصادية والسياسية في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال صليبا، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأوروبيين سيتأكدون من خيبة أملهم تدريجيًا من خلال أكثر من مناسبة واحتكاك وصدام، بدءا من الدبلوماسي إلى الاقتصادي والعسكري، الذي أنهوه بمحاولاتهم في مواجهة روسيا، وبالتالي رئيس الوزراء السلوفاكي (روبرت فيتسو)، فضح هذا النفاق في أوروبا، التي أصبحت الآن غير موحدة الرؤية حول ما هي العلاقة مع روسيا".

وتابع: "النخب الأوروبية ومن خلال معاركهم الداخلية وأزماتهم الاقتصادية، التي تراكمت، أدركت أن روسيا لن تسقط، لا بل هي تنمو وتتطور على كل الصعاب وأصبح لها الوزن الفاعل على المستوى الدولي، بينما أوروبا تتراجع على كل المستويات، وبالتالي هذه النخب الآن فهمت أنها مرفوضة من مجتمعاتها، وتحاول باللحظة الأخيرة عدم سقوطها، بسبب قرب الانتخابات التي ستكون مدوّية وقد يكون لها مفاعل الزلزال في أوروبا".

برلمان الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
إعلام: أوروبا غير قادرة على اتخاذ قرارات "مهمة" بشأن أوكرانيا بسبب مشاكلها الداخلية
18:45 GMT
ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "العجز الأوروبي واضح جدًا من خلال ما يجري حاليًا، والعقل الأوروبي مستعد أن يدمر أي شيء يمكن أن يفيده من روسيا، فهم دمروا العلاقة على مستوى الطاقة وعلى مستوى الثقافة".

وحول ماذا كانت أوروبا قد تتجه إلى مراجعة علاقتها مع روسيا، قال صليبا إن "هذا مرتبط بمتغيرات ما سيجري في الانتخابات، فالمجتمعات الأوروبية حاليًا تغلي من الداخل، وهناك انقسامات عميقة جدًا، حتى وصل الأمر بنخب أوروبية للمطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي نهائيًا ومن الناتو"، كاشفًا عن "وجود العشرات من السياسيين والكادرات في فرنسا وغيرها يطالبون من أجل الخروج من كل هذه المصيبة، التي خلقها الاتحاد الأوروبي".

وتحدث صليبا عن "وجود شلة كبيرة من النخب الأوكرانية عملت وتعمل حاليًا على نهب الشعب الأوكراني من خلال سرقته"، لافتًا إلى أن "الروس استطاعوا من خلال أكثر من مبادرة أن يضغطوا على النخب الأوكرانية بأن تتراجع وتهدأ وتعيد النظر في عملية علاقاتها التاريخية، لأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الثقافة والإرث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني الروسي".
صحفي روسي: واشنطن وأوروبا تغرقان في فوضى الانقسام
فلاديمير سولوفيوف: زيلينسكي يشتري دعم ساسة أوروبا بأموالهم المنهوبة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала