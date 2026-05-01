خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسيا

أفاد الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور بشارة صليبا، بأن "ردود الفعل الأوروبية على لقاءات بعض القادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعكس نفاقًا عميقًا... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T20:05+0000

وقال صليبا، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأوروبيين سيتأكدون من خيبة أملهم تدريجيًا من خلال أكثر من مناسبة واحتكاك وصدام، بدءا من الدبلوماسي إلى الاقتصادي والعسكري، الذي أنهوه بمحاولاتهم في مواجهة روسيا، وبالتالي رئيس الوزراء السلوفاكي (روبرت فيتسو)، فضح هذا النفاق في أوروبا، التي أصبحت الآن غير موحدة الرؤية حول ما هي العلاقة مع روسيا".ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "العجز الأوروبي واضح جدًا من خلال ما يجري حاليًا، والعقل الأوروبي مستعد أن يدمر أي شيء يمكن أن يفيده من روسيا، فهم دمروا العلاقة على مستوى الطاقة وعلى مستوى الثقافة".وتحدث صليبا عن "وجود شلة كبيرة من النخب الأوكرانية عملت وتعمل حاليًا على نهب الشعب الأوكراني من خلال سرقته"، لافتًا إلى أن "الروس استطاعوا من خلال أكثر من مبادرة أن يضغطوا على النخب الأوكرانية بأن تتراجع وتهدأ وتعيد النظر في عملية علاقاتها التاريخية، لأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الثقافة والإرث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني الروسي".صحفي روسي: واشنطن وأوروبا تغرقان في فوضى الانقسامفلاديمير سولوفيوف: زيلينسكي يشتري دعم ساسة أوروبا بأموالهم المنهوبة

https://sarabic.ae/20260501/إعلام-أوروبا-غير-قادرة-على-اتخاذ-قرارات-مهمة-بشأن-أوكرانيا-بسبب-مشاكلها-الداخلية-1113044733.html

