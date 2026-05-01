خبير: رئيس الوزراء السلوفاكي كشف نفاقا عميقا جدا داخل المجتمع الأوروبي حول العلاقة مع روسيا
أفاد الباحث في الشأن الدولي من بيروت الدكتور بشارة صليبا، بأن "ردود الفعل الأوروبية على لقاءات بعض القادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعكس نفاقًا عميقًا وانقسامًا واضحًا داخل المجتمع السياسي الأوروبي بشأن العلاقة مع موسكو"، مشيرًا إلى تصاعد التباينات الداخلية والأزمات الاقتصادية والسياسية في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال صليبا، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الأوروبيين سيتأكدون من خيبة أملهم تدريجيًا من خلال أكثر من مناسبة واحتكاك وصدام، بدءا من الدبلوماسي إلى الاقتصادي والعسكري، الذي أنهوه بمحاولاتهم في مواجهة روسيا، وبالتالي رئيس الوزراء السلوفاكي (روبرت فيتسو)، فضح هذا النفاق في أوروبا، التي أصبحت الآن غير موحدة الرؤية حول ما هي العلاقة مع روسيا".
وتابع: "النخب الأوروبية ومن خلال معاركهم الداخلية وأزماتهم الاقتصادية، التي تراكمت، أدركت أن روسيا لن تسقط، لا بل هي تنمو وتتطور على كل الصعاب وأصبح لها الوزن الفاعل على المستوى الدولي، بينما أوروبا تتراجع على كل المستويات، وبالتالي هذه النخب الآن فهمت أنها مرفوضة من مجتمعاتها، وتحاول باللحظة الأخيرة عدم سقوطها، بسبب قرب الانتخابات التي ستكون مدوّية وقد يكون لها مفاعل الزلزال في أوروبا".
ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "العجز الأوروبي واضح جدًا من خلال ما يجري حاليًا، والعقل الأوروبي مستعد أن يدمر أي شيء يمكن
أن يفيده من روسيا، فهم دمروا العلاقة على مستوى الطاقة وعلى مستوى الثقافة".
وحول ماذا كانت أوروبا قد تتجه إلى مراجعة علاقتها مع روسيا، قال صليبا إن "هذا مرتبط بمتغيرات ما سيجري في الانتخابات، فالمجتمعات الأوروبية حاليًا تغلي من الداخل، وهناك انقسامات عميقة جدًا، حتى وصل الأمر بنخب أوروبية للمطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي نهائيًا ومن الناتو"، كاشفًا عن "وجود العشرات من السياسيين والكادرات في فرنسا وغيرها يطالبون من أجل الخروج من كل هذه المصيبة، التي خلقها الاتحاد الأوروبي".
وتحدث صليبا عن "وجود شلة كبيرة من النخب الأوكرانية عملت وتعمل حاليًا على نهب الشعب الأوكراني من خلال سرقته"، لافتًا إلى أن "الروس استطاعوا من خلال أكثر من مبادرة أن يضغطوا على النخب الأوكرانية بأن تتراجع وتهدأ وتعيد النظر في عملية علاقاتها التاريخية، لأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الثقافة والإرث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني الروسي".