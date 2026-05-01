إعلام: أوروبا غير قادرة على اتخاذ قرارات "مهمة" بشأن أوكرانيا بسبب مشاكلها الداخلية

إعلام: أوروبا غير قادرة على اتخاذ قرارات "مهمة" بشأن أوكرانيا بسبب مشاكلها الداخلية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن القادة الأوروبيين يواجهون صعوبات متزايدة في اتخاذ قرارات "مهمة" بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، بسبب الأوضاع السياسية الداخلية... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T18:45+0000

2026-05-01T18:45+0000

وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل: "يعتمد الاتحاد الأوروبي على سلطة القادة الوطنيين، وهي سلطة شبه معدومة. يمكن وصفه بتحالف الضعفاء".وأوضح المقال أن أوروبا عاجزة عن اتخاذ قرارات "مهمة" بشأن حل النزاع في أوكرانيا، وعدد من القضايا الأخرى بسبب ضعفها.وأشار إلى أن "قائمة المشاكل التي يتعين على الدول الأوروبية معالجتها جماعيا ،هائلة (تشمل): ماذا تفعل مع الرئيس الأمريكي المتقلب دونالد ترامب، وأزمة الطاقة المتفاقمة، والنزاع المستمر في أوكرانيا، والاقتصاد الضعيف، وعملية التوسع المطوّلة؟ كل هذا يتطلب تنازلات يصعب على السياسيين غير الشعبيين تقديمها. إن الضعف الداخلي يمنع القادة الوطنيين من التصرف بجرأة وحسم على الساحة الأوروبية".وأجاب سولوفيوف، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية، ردًا على سؤال حول رأيه في الموقف الأمريكي، قائلًا: "هناك موقف الديمقراطيين، وموقف الجمهوريين، وموقف مؤيدي ترامب، وموقف تلك السيدة الغريبة، عضو الكونغرس، التي قررت أن الحرب العالمية الثانية هي الحرب العالمية الـ11 (مقطع فيديو قديم انتشر للنائبة الأمريكية إلهان عمر، وهي تتحدث في مؤتمر صحفي. أثناء حديثها، قالت الحرب العالمية الـ11، بدل الحرب العالمية الثانية)".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي