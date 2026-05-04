https://sarabic.ae/20260504/خبير-الغرب-يسعى-لتشويه-التاريخ-وتطويق-روسيا-عبر-الناتو-1113098635.html
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
سبوتنيك عربي
قال الخبير بالشأن الروسي، الدكتور سعد خلف، اليوم الاثنين، إن "هناك محاولات أوروبية ممنهجة لتشويه التاريخ وتقليل دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة النازية"، مشيرا... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T11:51+0000
2026-05-04T11:51+0000
2026-05-04T11:51+0000
حصري
روسيا
العالم
الأخبار
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_20db96130ffaec94289c2696f175ee9e.jpg
وأوضح في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تتابع هذه التطورات من الداخل"، مؤكدا أن "الرئيس، فلاديمير بوتين، لا يسعى إلى حرب مباشرة مع أوروبا أو مع حلف "الناتو"، لكن الغرب يحاول دفعه إليها".وأشار إلى أن "الغرب الليبرالي يسعى إلى فرض نمط محدد في الإدارة والحياة السياسية والاقتصادية، وهو ما رفضته روسيا كما رفضته الصين وعدد من الدول الأخرى"، مؤكدا أن "هذا الرفض هو أساس الخلاف وتصاعد التنافس السياسي والاقتصادي والعسكري". وأكد الدكتور سعد خلف، أن "محاولات تشويه التاريخ تهدف إلى تغيير الذاكرة الجماعية للشعوب الأوروبية، لتسهيل قيادتها نحو مواجهة مع روسيا، رغم أن روسيا كانت القوة التي حررت أوروبا من النازية وحمت شعوبها من الاستعباد".
https://sarabic.ae/20260504/خبير-انتصار-الاتحاد-السوفييتي-على-النازية-ذاكرة-مقدسة-تتجدد-في-روسيا-اليوم-1113096932.html
https://sarabic.ae/20260502/الخارجية-الروسية-تشجيع-النازية-وتمويل-الإرهاب-أصبحا-تقليدا-لأوروبا-الحديثة-1113064170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_b78762fc4b99d43c6b3d0b44c0f5d4f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, الأخبار, الناتو
حصري, روسيا, العالم, الأخبار, الناتو
خبير: الغرب يسعى لتشويه التاريخ وتطويق روسيا عبر "الناتو"
حصري
قال الخبير بالشأن الروسي، الدكتور سعد خلف، اليوم الاثنين، إن "هناك محاولات أوروبية ممنهجة لتشويه التاريخ وتقليل دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة النازية"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تأتي في سياق المنافسة الشديدة مع روسيا والرهان على تفكيكها".
وأوضح في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تتابع هذه التطورات من الداخل"، مؤكدا أن "الرئيس، فلاديمير بوتين، لا يسعى إلى حرب مباشرة مع أوروبا أو مع حلف "الناتو"، لكن الغرب يحاول دفعه إليها".
وأضاف خلف أن "جوهر الموقف الروسي يتمثل في منع اقتراب قواعد الناتو من حدودها الرخوة، وتحديدا أوكرانيا، إلا أن الحلف توسع مؤخرا بانضمام فنلندا والسويد، وهو ما وصفه بالخطأ الاستراتيجي، خاصة أن الدولتين كانتا تتمتعان بعلاقات حيادية مستقرة مع روسيا لعقود طويلة".
وأشار إلى أن "الغرب الليبرالي يسعى إلى فرض نمط محدد في الإدارة والحياة السياسية والاقتصادية، وهو ما رفضته روسيا كما رفضته الصين وعدد من الدول الأخرى"، مؤكدا أن "هذا الرفض هو أساس الخلاف وتصاعد التنافس السياسي والاقتصادي والعسكري".
وتابع أن "النظام الاقتصادي الغربي المفروض منذ اتفاقات "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية، عبر مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يضع شروطا مجحفة على الدول التي تلجأ إلى القروض، وهو ما يدفع الدول الساعية إلى الاستقلالية الاقتصادية والسياسية إلى مواجهة ضغوط كبيرة".
وأكد الدكتور سعد خلف، أن "محاولات تشويه التاريخ تهدف إلى تغيير الذاكرة الجماعية للشعوب الأوروبية، لتسهيل قيادتها نحو مواجهة مع روسيا، رغم أن روسيا كانت القوة التي حررت أوروبا من النازية وحمت شعوبها من الاستعباد".